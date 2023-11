Aus dem «Goldenen Berg», namens

San Fran­cisco schlüpfte nur eine Maus

Von JURY TAVROVSKY | «Jin shan oder Goldenen Berg» – so nennen Chinesen San Fran­cisco seit den Tagen, als Tausende von chine­si­sche Migranten-Kulis auf kali­for­ni­schen Gold­fel­dern unter schreck­li­chen Bedin­gungen zu schuften hatten. Als der «Gold­rausch» zu Ende war, wurden die Chinesen für den Bau von Eisen­bahnen zwischen der Ost- und der West­küste der USA verpflichtet. Auch der «Oberste Chinese unserer Zeit», namens Xi Jinping, hat es bis heute nicht geschafft, an das edle Metall aus dem «Goldenen Berg» heranzukommen.

Es scheint, dass die Mini­ma­lagenda zur Teil­nahme am APEC Gipfel in San Fran­cisco (11. – 17.11.2023) von chine­si­scher Seite darin bestand, die Durch­füh­rungs­ver­ord­nungen von Präsi­dent Biden, welche Inves­ti­tionen in Chinas High­tech-Indus­trien beschränken und chine­si­scher Forschung des Bereichs «Künst­liche Intel­li­genz (KI)» den Zugang zu ameri­ka­ni­schen Halb­lei­tern versperren, wieder rück­gängig zu machen. Die Maxi­ma­lagenda bestand darin, wenigs­tens einige der 1.300 Handels- und Tech­no­lo­gie­sank­tionen, die Washington seit 2018 – erst unter Trump und dann unter Biden – über China verhängen ließ, wieder aufge­hoben zu sehen.

Dazu vermochte Chinas Nach­rich­ten­agentur Xinhua zu berichten: «Bei einem Treffen mit US-Präsi­dent Joe Biden am 15. November in San Fran­cisco merkte Xi Jinping an, dass Chinas Entwick­lung und Wachstum einer internen Logik folgten, die nicht durch externe Kräfte gestoppt werden können.» Der chine­si­sche Staats­chef hoffe, dass «die USA die Bedenken Chinas ernst nehmen, Maßnahmen ergreifen und die einsei­tigen Sank­tionen aufheben werden, um ein faires, gerechtes und diskri­mi­nie­rungs­freies Umfeld für chine­si­sche Unter­nehmen zu gewährleisten.»

Nichts davon ist geschehen, obwohl die Norma­li­sie­rung von Handel und Finanzen seit dem Besuch von US-Finanz­mi­nis­terin Janet Yellen im Juli in Peking lange und heftig disku­tiert worden war. Damals erklärte die Ministerin:

«Wir wollen die Bezie­hungen diver­si­fi­zieren, nicht abreißen lassen. Eine Abkopp­lung der beiden größten Volks­wirt­schaften der Welt wäre für die Welt­wirt­schaft desta­bi­li­sie­rend und nahezu unmög­lich [zu verantworten].»

Yellens wich­tigster Gesprächs­partner war Vize­pre­mier He Lifeng, der im Polit­büro des Zentral­ko­mi­tees der Kommu­nis­ti­schen Partei Chinas (KPCh) für die Planung der Wirt­schaft und Entwick­lung ist und seit kurzem auch für den gesamten Finanz­sektor im Reich der Mitte ernannt wurde. Die Führung der Kommu­nis­ti­schen Partei wies der Zentral­bank (People’s Bank of China – PBOC) und dem Finanz­mi­nis­te­rium eine Mitschuld an der lang­samen Erho­lung der Volks­wirt­schaft nach den drei Jahren mit CoV zu. Es wurde eine Finanz­kom­mis­sion des Zentral­ko­mi­tees einge­richtet, die PBOC-Manager unter Aufsicht stellt, welche bisher völlig unab­hängig agierten, indem sie die Struk­turen und den Arbeits­stil des ameri­ka­ni­schen Federal Reserve Systems kopierten. An die Spitze dieser neuen Partei­struktur wurde He Lifeng (Minister und Vorsit­zender der Staat­liche Kommis­sion für Entwick­lung und Reform im Staatsrat der PRC) berufen, der an Xi Jinping persön­lich berichtet.

Die hohen Erwar­tungen an die Verhandlungsführer

Der hohe Status von He Lifeng inner­halb der chine­si­schen Führung sowie der von Janet Yellen in der Biden Admi­nis­tra­tion sowie Partei­füh­rung der US-Demo­kraten verspra­chen konstruk­tive Verhand­lungen, um etwas zu errei­chen, was anderen chine­si­schen und ameri­ka­ni­schen poli­ti­schen Vertre­tern nicht möglich wäre. Die Reise von Präsi­dent Xi Jinping in die Verei­nigten Staaten und das Treffen mit Präsi­dent Biden wurden verein­bart. Schließ­lich hatten diese beiden Verhand­lungs­führer Trümpfe, wie Handel und Sank­tionen in der Hand. Es versteht sich von selbst, dass Xi Jinping nicht mit leeren Händen aus Amerika zurück­kehren sollte. …

Einige Wochen vor dem APEC-Treffen in Peking wurde die endgül­tige Entschei­dung, am Gipfel teil­nehmen zu wollen, gefällt. Es war aus dem verän­derten Tonfall in den Verlaut­ba­rungen und Äuße­rungen von Offi­zi­ellen des Außen­mi­nis­te­riums Chinas abzu­lesen. «Renmin Ribao», das Organ des Zentral­ko­mi­tees der KPCh, hielt in einem Leit­ar­tikel fest, dass «die bila­te­ralen Bezie­hungen Stabi­li­sie­rungs­ten­denzen aufweisen, aber nach drei Prin­zi­pien verlangen, nämlich gegen­sei­tigen Respekt, fried­liche Koexis­tenz und Koope­ra­tion mit Win-Win, um die Bezie­hungen zwischen China und den USA stabi­li­sieren und verbes­sern zu können.» «Renmin Ribao» erläu­terte zu den Prio­ri­täten, wonach «gegen­sei­tiger Respekt die Voraus­set­zung, fried­liche Koexis­tenz die Grund­lage und Koope­ra­tion und Win-Win die Ziele» dazu darstellten.

Mit Blick auf den konzep­tio­nellen Inhalt der Verhand­lungs­po­si­tion von Xi Jinping bei dem Treffen mit Biden verlau­tete das Haupt­organ der KPCh:

«Die US-Seite sollte die Menta­lität des Kalten Krieges und der Konfron­ta­tion ablegen, doch jene ‚Lücken‘ mit konkreten Aktionen und poli­ti­schen Maßnahmen schließen, um das gegen­sei­tige Vertrauen zwischen China und den Verei­nigten Staaten zu vertiefen. Es gibt weit mehr gemein­same Inter­essen als Wider­sprüche. Beide Seiten können gemein­samen Erfolg und gemein­samen Wohl­stand errei­chen. Als zwei große Länder haben China und die USA eine beson­dere Verantwortung.»

Die Kehrt­wende des Weißen Hauses

Doch dann lief etwas schief: Es wurde bekannt, dass das Weiße Haus nicht in der Lage wäre, seinen Verspre­chen nach­zu­kommen. Lifeng war gezwungen einmal mehr nach Amerika zu reisen, um die Verhand­lungen mit Yellen wieder­auf­zu­nehmen und nahezu bis zur Ankunft Xi Jinpings in San Fran­cisco anhielten. Die Nicht­ein­hal­tung der Vorab­ver­ein­ba­rungen konnte nicht ohne Auswir­kungen auf den Ton der persön­li­chen Gespräche und die offi­zi­ellen Erklä­rungen zu den Ergeb­nissen bleiben.

Jene fielen ziem­lich bescheiden aus:

Die mili­tä­ri­schen Konsul­ta­ti­ons­me­cha­nismen, die nach dem Zwischen­fall mit dem «Großen Weißen Ballon» [Abschuss eines verirrten chine­si­schen Wetter­bal­lons durch die US Airforce] ausge­setzt worden waren, wurden reaktiviert.

Es wurden Gruppen gebildet, die sich mit Drogen, der Nutzung künst­li­cher Intel­li­genz für mili­tä­ri­sche Zwecke und der Sicher­heit auf See befassen.

Vor dem Hinter­grund selbst dieser begrenzten Fort­schritte, sticht hervor, dass Verän­de­rungen im Handel und in der Wirt­schaft mit keinem Wort Erwäh­nung fanden. Doch, gerade solche wären für China, welches nach drei Jahren CoV und fünf Jahren US-Sank­tionen um eine Wieder­be­le­bung seines Wirt­schafts­wachs­tums kämpft, von größter Bedeu­tung. Biden hatte nicht einmal seine neuesten Durch­füh­rungs­ver­ord­nungen aufge­hoben, die US-Inves­ti­tionen und Liefe­rung von Halb­lei­tern an die High-Tech-Sektoren der chine­si­schen Wirt­schaft einschränken. Ganz zu schweigen von den zahl­rei­chen Sank­tionen, die seit 2018 verhängt worden waren und in ihrer Gesamt­heit den Charakter eines Handels­kriegs ange­nommen haben und die Fort­schritte des Reichs der Mitte auf dem Weg zur «großen Renais­sance der chine­si­schen Nation» verlangsamen.

Die wirt­schaft­liche Lage in China ist in der Tat nicht die beste – es gibt viele Probleme. Doch, welcher Staat erlebt keine wirt­schaft­li­chen Probleme. In der Tat setzen die ameri­ka­ni­schen Sank­tionen Peking unter Druck: Sie verstärken Ungleich­ge­wichte der Entwick­lungen zwischen Binnen- und Küsten­pro­vinzen, verlang­samen den Zustrom auslän­di­scher Inves­ti­tionen und Tech­no­lo­gien, fördern die Arbeits­lo­sig­keit unter Jugend­li­chen und Land­be­woh­nern und lassen Zweifel an der Stabi­lität einer Wirt­schaft aufkommen, die nach wie vor von auslän­di­schen Märkten abhängig ist. Aber es geht hier nicht um Sein oder Nicht-Sein, sondern nur um das Schritt­tempo der Entwick­lung. Denn, das Wachstum der chine­si­schen Wirt­schaft hält weiter an und wird sich laut IWF-Prognose bis Ende dieses Jahres auf 5,4 Prozent belaufen. Trotz aller bestehenden US-Sank­tionen geht der bila­te­rale Handel zwischen den USA und der VR China weiter.

Als Donald Trump 2018 den Handels­krieg gegen China aufnehmen ließ, wurde Peking unvor­be­reitet getroffen. Die Chinesen hatten den bevor­ste­henden Sturm vermutet, aber nicht so schnell erwartet. Jetzt muss Peking Zeit gewinnen, um seine Abhän­gig­keit von Amerika bzw. dem Westen gene­rell zu verrin­gern. Xi Jinping setzt auf Lang­fris­tig­keit: Die „große Wieder­ge­burt der chine­si­schen Nation“ ist für 2049 geplant. Biden absol­viert einen 4x100-Meter-Lauf, aber mit Hürden. Er kann keine lang­fris­tigen Verspre­chungen abgeben und es gibt kein Vertrauen in solche kurz­fris­tiger Natur – nur in begrenzte und vorüber­ge­hende Kompro­misse. In Peking herrscht also keine große Enttäuschung.

«Die wich­tigsten Bezie­hungen der Welt» in Nöten

Xi Jinping konnte keinen «histo­ri­schen Sieg» aus San Fran­cisco mitge­bringen. Aber er ist sich der Kräf­te­ver­hält­nisse auf der Welt­bühne und der wahren Absichten Washing­tons bewusster geworden. Am 14. November, dem Tag der Abreise Xi Jinpings nach Amerika, veröf­fent­lichte die Zeitung Renmin Ribao einen Abschieds­ar­tikel. Er spie­gelt die Illu­sionen eines Teils der chine­si­schen Elite über die Rück­kehr der «guten alten Zeiten» wieder. Die Zeitung schrieb: «Die Bezie­hungen zwischen China und den USA sind die wich­tigsten bila­te­ralen Bezie­hungen der Welt. Ob die VR China und USA den rich­tigen Weg der Kommu­ni­ka­tion finden können, tangiert die fried­liche Entwick­lung der Welt und das zukünf­tige Schicksal der Mensch­heit.» Zur glei­chen Zeit wurde Russ­land in der zentralen Presse Chinas merk­lich weniger erwähnt.

In seiner Rede in San Fran­cisco verwen­dete Xi Jinping seinen Lieblingssatz:

«Die Welt unter­liegt einem so gewal­tigen Wandel, wie man ihn in den letzten 100 Jahren nicht erleben konnte».

Er fügte hinzu, dass es nun an Washington und Peking läge, zusam­men­zu­ar­beiten oder Konfron­ta­tion zu wählen. Während seinen Gesprä­chen mit Präsi­dent Putin wurden die Bezie­hungen zwischen China und Russ­land nicht als die «wich­tigsten Bezie­hungen der Welt» bewertet. Aber den Worten über die «eindrucks­vollen Umwäl­zungen, wie es sie seit 100 Jahren nicht mehr gegeben hat» auf den Stufen des Großen Kreml­pa­lastes im März dieses Jahres folgte ein wich­tiger Zusatz: «Sie [Putin] und ich [Xi] treiben diese Umwäl­zungen vorwärts».

***

Über­set­zung aus dem Russi­schen: UNSER-MI

