Gebeu­telt von Krisen muss Öster­reich sich vor allem auf eines gefasst machen: Binnen 30 Jahren ist die auto­chthone Bevöl­ke­rung nicht mehr Herr im eigenen Land.

Der Massen­zu­strom der letzten Jahre stellt das Herz Europas vor eine weitere, unüber­wind­bare Hürde. Ange­sichts der großen Verschul­dung während der Corona-Krise und der kata­stro­phalen EU-Politik im Russ­land-Ukraine Konflikt müssen nun endlich schwer­wie­gende Kosten­stellen einge­spart werden. Die FPÖ macht das Thema der neuen Völker­wan­de­rung und die damit verbun­dene nega­tive Sonder­stel­lung Öster­reichs zum Schwer­punkt in der kommenden Parlamentswoche.

Der FPÖ- Klub­ob­mann macht es sich zur Aufgabe, den durch die Rekord-Asyl­an­trags­zahlen ausge­lösten Wohl­stands­ver­lust in der Bevöl­ke­rung zum Haupt­thema zu machen. Er garan­tiert als neuer Regie­rungs­chef diverse Asyl­heime, unter anderem das groß­an­ge­legte, neue Zentrum – in Kind­berg, Stei­er­mark, zu schließen. „Das ist ein Verspre­chen. Und ich bin dafür bekannt, dass ich Verspre­chen einhalte.“

Die neue Völker­wan­de­rung sei ein Schei­tern auf allen Ebenen: EU-weit, natio­nal­staat­lich und regional. Öster­reich sei Dank der „Spit­zen­po­li­ti­kern“ der letzten Jahre geschä­digt. Nur in diesem Jahr wurden 103.600 Asyl­an­träge gestellt. Zum Vergleich: In Deutsch­land waren es 176.289 Asyl­an­träge. Vergleicht man die rela­tive Anzahl, liegt Öster­reich mit „Faktor 10“ deut­lich vorne.

„Da sieht man schon, dass etwas nicht stimmt. Öster­reich stellt zwei Prozent der EU-Gesamt­be­völ­ke­rung, hat aber 13,2 Prozent der Asyl­an­träge. Das ist mehr als eine Schief­lage, das ist ein asyl­po­li­ti­scher Total­schaden, weil Öster­reich ausschließ­lich von sicheren Ländern umgeben ist. Groß­zü­gige Sozi­al­leis­tungen, der Klim­abonus nach sechs Monaten Aufent­halt in Öster­reich und Mindest­si­che­rung sind alles Faktoren, damit Menschen zu uns kommen. Das ist das Ergebnis nicht nur des Versa­gens der ÖVP, sondern Folgen von falsch verstan­dener Tole­ranz der linken Träumer, die seit Jahr­zehnten alles bekämpfen, was die Heimat schützt. Sie sind die nütz­li­chen Idioten der Schlepper. Und das gilt auch für jene, die Asyl­werber in den Arbeits­markt inte­grieren wollen. Ille­gale Migranten so zu behan­deln wie Öster­rei­cher, das ist so, wie wenn man einen Einbre­cher als Fami­li­en­mit­glied bezeichnet. Kein Mensch würde das im privaten Bereich so machen“, erklärte der FPÖ Obmann dazu.

Folg­lich werde die FPÖ im Parla­ment einen Antrag mit drei zentralen Themen einbringen: Sofor­tiger Asyl­stopp und Schaf­fung von Ausrei­se­zen­tren, Sach­leis­tungen statt Geld­leis­tungen und keine Inte­gra­tion von Asyl­wer­bern in den Arbeits­markt – da diese weder dem Gesetz nach vorge­sehen, noch nütz­lich sei. Das sei keine FPÖ-Agenda oder gar rechts­ex­trem: Ledig­lich fordere man nur das ein, was SPÖ und ÖVP im Jahr 2016 selbst verspro­chen haben – nämlich eine Ober­grenze von 37.500 Asyl­an­trägen pro Jahr. Ein Asyl­stopp ist auch nicht gegen das EU-Recht, sondern nur die konse­quente Anwen­dung der Dublin-Rege­lung, die besagt, dass jenes EU-Land, auf dem jemand zuerst euro­päi­schen Boden betreten hat, für die Bear­bei­tung des Asyl­an­trags zuständig sei. „Wir helfen mit unserem Antrag der Regie­rung, euro­päi­sches Recht einzu­halten.“, so der FPÖ Bundesparteiobmann.

Die Frei­heit­liche Jugend brachte zum Über­blick der demo­gra­fi­schen Verän­de­rungen eine nütz­liche Netz­seite heraus. Ange­sichts der momen­tanen Lage muss sowohl der Zustrom als auch die Gebur­ten­rate genau­es­tens über­wacht werden:

bevölkerungsaustausch.at

Dieser Beitrag erschien zuerst bei ZUR ZEIT, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.

