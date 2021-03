Die kana­ri­schen Inseln werden seit Monaten von tausenden ille­galen Migranten aus West- und Nord­afrika, die vornehm­lich per Boot geschleust werden, geflutet. Mehr­mals berich­teten wir bereits darüber. Jüngst demons­trierten in Tene­riffa über 1.000 Afri­kaner für eine Weiter­fahrt nach Konti­nen­tal­eu­ropa. Nun tauchten Fotos von illegal aufge­grif­fenen Migranten auf, die viele „Verschwö­rungs­theo­rien“ bestätigen.

Dutzende 100-Euro-Scheine und teure Handys

Die angeb­lich Schutz­su­chenden werden von der Guardia Civil, der spani­schen Polizei, immer wieder auf den Inseln aufge­griffen. Und den Beamten bietet sich oftmals ein schier unglaub­li­ches Bild.

So tragen die durch­wegs jungen, männ­li­chen Migranten nicht nur neue Marken­klei­dung, sondern sie besitzen teure Smart­phones und führen auch beträch­tiche Beträge an Bargeld bei sich. Oftmals tausende Euro in großen Scheinen. Mit den High-End-Handys tätigen sie dann auf den spani­schen Inseln Video­an­rufe an Verwandte und Freunde in Afrika, um von der geglückten Über­fahrt zu berichten. Natür­lich bleibt das nächste Ziel der gutbe­tuchten Afri­kaner: Zentral­eu­ropa, vornehm­lich Deutsch­land und Österreich.

Begüns­tigt durch das gute Wetter im Mittel­meer, so der Jour­na­list und Ant-Migra­ti­ons­ak­ti­vist Rubén Polido, erreichten erst kürz­lich wieder mehr als 170 ille­gale Einwan­derer aus Alge­rien binnen 24 Stunden das spani­sche Staatsgebiet.

⚠️ #Efec­to­In­va­sión ‼️ - Más de 100 jóvenes de los que «huyen del hambre y la guerra» llegan hoy a Almería. ▪️Grandes cantidades de efec­tivo.

▪️Ropa nueva.

▪️Móviles de alta gama con los que hacen videoll­amadas al llegar.

▪️Tabaco. ¡Vuestro relato cae, progres! pic.twitter.com/wrv7NFCOCX — Rubén Pulido (@rubnpulido) March 14, 2021

🚨 Los efec­tivos desple­gados en la zona siguen sin ser suficientes: - Falta de agentes.

- Falta de medios logí­sticos y de protección. Se juegan la vida en muchas ocasiones para tratar de que no escapen los inmi­grantes ilegales llegados desde Argelia. 🤬 ¡Es una vergüenza! pic.twitter.com/uwBAEpGgLX — Rubén Pulido (@rubnpulido) March 14, 2021