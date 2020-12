Nicht nur unter der „gemeinen Bevöl­ke­rung“ sind die angeb­li­chen Wunder­imp­fungen (weil DNA-verän­dernd!) gegen das Coro­na­virus höchst umstritten. Auch Entwickler und Vorstände der großen Corona-Impf­stoff­her­steller zählen offenbar zu den „Impf­ver­wei­ge­rern“, denn sowohl Bion­Tech-Vorstand Ugur Şahin, als auch Pfizer CEO Albert Bourla ließen nun gegen­über den Medien durch­bli­cken, dass sie keine Eile mit einer Impfung hätten. Anders als viele Regie­rungen, die ihren Bürgern diese bald per Zwang verordnen werden.

„Impf­ver­wei­ge­rung“ als Altru­ismus getarnt

In beiden Fällen wurde die bisher am eigenen Leib noch nicht erfolgte Impfung mit dem selbst entwi­ckelten Anti-Corona-Impf­stoff mit altru­is­ti­schen Motiven begründet.

Der Deutsch-Türke Şahin wolle noch auf die offi­zi­elle Zulas­sung seines Impf­stoffes in Deutsch­land warten, sich diesen dann aber „gerne verab­rei­chen“. Zuerst wolle man aber auch abwarten, ob nicht andere Ange­stellte seines Pharma-Unter­neh­mens, im Sinne der Risi­ko­gruppen, den Impf­stoff drin­gender bräuchten.

Ähnlich argu­men­tierte auch Pfizer CEO Bouria. Natür­lich werden er und seine anderen Vorstände die haus­ei­gene Impfung erhalten. Man wolle sich aller­dings „nicht vordrängen“ und damit ein schlechtes Beispiel abgeben. Bouria ergänzte:

„Ich bin 59 Jahre alt, bei guter Gesund­heit und arbeite nicht an vorderster Front. Daher wird meinem Typ nicht empfohlen, sich jetzt impfen zu lassen.“

Austra­lien stellt Impf­stoff-Entwick­lung ein, Geimpfte HIV-positiv getestet

Wie kata­stro­phal es tatsäch­lich um die Corona-Impfungen steht, berich­teten wir bereits aus Groß­bri­tan­nien, wo die briti­sche Arznei­be­hörde Corona-Folge­imp­fungen nach anaphy­lak­ti­schen Schocks von Geimpften stoppte.

In Austra­lien wurde wiederum die Entwick­lung eines eigenen Corona-Impf­stoffes an der Deakin Univer­sität von Queens­land gestoppt. Der Grund: Probanden wurden nach einer Impfung „fälsch­li­cher­weise“ positiv auf HIV getestet. Zwar betonte man, dass die Gesund­heit der Probanden keiner­zeit tatsäch­lich in Gefahr war, die Entwick­lung des Impf­stoffes wurde aber dennoch einge­stellt. Und was noch fataler erscheint:

Für die Herstel­lung des Impf­stoffes wurden Kompo­nenten des HI-Virus verwendet! Nämlich als „mole­ku­lare Klammer“, um den Impf­stoff herstellten zu können, so die Leitende Epide­mo­login Cathe­rine Bennett. Und weiter:

„Das wurde beim Bau des Impf­stoffs verwendet, und ich denke, das hängt mit dieser neuen Tech­no­logie zusammen, die die mole­ku­lare Klammer war, mit der sie diesen Impf­stoff herge­stellt haben. Es ist nur eine Kompo­nente, genau wie beim Coro­na­virus. Ihnen wird nicht das gesamte Coro­na­virus inji­ziert, sondern nur dieses Element, diese Prote­in­spitze. Dasselbe passiert auch mit der anderen Kompo­nente, mit der diese mole­ku­lare Klemme aufge­baut wird. Sie reagieren auf beide, Sie sind nicht mit beiden infi­ziert, aber eine Anti­kör­per­ant­wort trübt nur das Bild, wenn Sie jemals auf HIV getestet werden mussten, möglicherweise.