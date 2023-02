Joe Bidens Besuch in Kiew am Montag war nicht nur eine schlecht insze­nierte Show, sondern wurde auch in den USA durchaus kritisch gesehen: Einer­seits wegen des sich auswach­senden Skan­dals um die geheimen Biden-Doku­mente in seinem Privat­haus. Dann wird auch Bidens Sohn Hunter der Korrup­tion in der Ukraine verdäch­tigt. Sein Sohn wird in den USA zuneh­mend als Bidens dunkle Seite bezeichnet. Über­dies ereig­nete sich vor knapp drei Wochen ein schwerer Chemie­un­fall, als im Bundes­staat Ohio ein Güterzug in Flammen aufging.



Damit aber noch nicht genug: Kolpor­tiert wird nämlich, das Weiße Haus hätte Putin um eine Garantie gebet­telt, Kiew während seiner Reise nicht anzugreifen.

Einer der grotes­kesten Momente des gesamten Besuchs war eine Fake-Insze­nie­rung: Indem das Geräusch von Flug­ab­wehr­ra­keten in Kiew während Bidens Auftritt simu­liert wurde. In Wirk­lich­keit hat es aber keinem Luft­an­griff zu dieser Zeit gegeben. Bezweckt wurden also Fake-Bilder: Biden als todes­mu­tigen Helden darzu­stellen, während die Kiewer vor Angst in die Schutz­räume flohen.

👴🇺🇦🇺🇸Biden and Zelensky calmly walk around Kiev during the alarm,Holywood style. pic.twitter.com/OzRdum6iXW — AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) February 20, 2023

