Die wahren Ziele der plötz­lich massiv anlau­fenden Corona-Impf­pro­pa­ganda für Kinder und Jugend­liche werden immer deut­li­cher: Es wird damit speku­liert bzw. darauf hinaus­laufen, dass auch Neuge­bo­rene die höchst gefähr­li­chen mRNA-Impf­stoffe, samt all ihrer fatalen Neben­wir­kungen, erhalten werden – und das Zwangs­weise im Rahmen der soge­nannten „Grund­im­mu­ni­sie­rung“. Das forderte kein gerin­gerer als der umstrit­tene Milli­ardär und Impf­fa­na­tiker Bill Gates bereits vor einem Jahr öffentlich.



Hoch­ri­siko-Impf­stoff für Säuglinge

In seinem Blog Gates­Notes schrieb Bill Gates im April 2020 regel­mäßig über das Coro­na­virus und die Arbeit an den „lebens­ret­tenden“ Impf­stoffen gegen das Virus. Schon damals schrieb er öffent­lich davon, dass man 7 Milli­arden Impf­dosen, also quasi für jeden Menschen eine, benö­tigen werde. Und das beinhaltet natür­lich auch die Jüngsten.

„In order to stop the pandemic, we need to make the vaccine avail­able to almost every person on the planet. We’ve never deli­vered some­thing to every corner of the world before.“

Obwohl der Impf­stoff expe­ri­men­tell und unaus­ge­reift ist, wie Gates selbst betont, hoffe er, dass man in 18 Monaten ein brauch­bares Vakzin zur Verfü­gung habe, um damit auch Neuge­bo­rene und Säug­linge impfen zu können. Und das im Rahmen der Grundimmunisierung:

„My hope is that the vaccine we have 18 months from now is as close to “perfect” as possible. Even if it isn’t, we will continue working to improve it. After that happens, I suspect the COVID-19 vaccine will become part of the routine newborn immu­niz­a­tion schedule.“

Impf-Cock­tails im Rahmen der Grundimmunisierung

Gene­rell gleicht die soge­nannte Grund­im­mu­ni­sie­rung bei Säug­lingen – die staat­lich vorge­schrieben und sank­tio­nierbar ist – mitt­ler­weile einem regel­rechten Impf-Cock­tail. Während die Menschen früher ein bis zwei Impfungen in den ersten Lebens­jahren erhielten, sind es heute bereits Sechs­fach-Impfungen (!) die bis zum 12. Lebens­monat verab­reicht und den noch nicht voll entwi­ckelten Körpern und Immun­sys­temen der Klein­kinder zuge­mutet werden. Sollte die Corona-Impfung dazu­kommen, wäre es bereits der siebte Impf­stoff und mit Abstand der Gefährlichste.