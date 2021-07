Bischof Andreas Laun, Weih­bi­schof im Ruhe­stand von Salz­burg, vertei­digte den unga­ri­schen Minis­ter­prä­si­denten Viktor Orban. Es geht um die Kritik, die auf den Fidesz-Chef für den Gesetz­ent­wurf gegen LGBT-Propa­ganda und Pädo­philie fiel.



Alle in der Umge­bung sagen, Ungarn habe Grund­rechte und ‑frei­heiten verletzt, erklärte Bischof Laun auf Kath.net. „Aller­dings ist mir noch nicht aufge­fallen, dass irgendein Kritiker deut­lich gemacht hat, worum es im Gesetz wirk­lich geht und welche Rechte in Gefahr sind!“ – schrieb der Bischof wört­lich. „Der allge­meine Glaube ist klar: Orbán ist schlecht und für die Union uner­träg­lich, man muss ihm sein Geld wefnehmen und ihn bestrafen, wenn es möglich ist“, fügte er hinzu.

„Orbán mit leeren Vermu­tungen zu verleumden und Anschul­di­gungen ohne Argu­mente zu wieder­holen, ist ein Skandal, für den man sich schämen muss. Orbáns Politik entspricht der von Papst Bene­dikt gefor­derten Human­öko­logie. Wenn Poli­tiker darüber nach­dächten, würden sie daraus schließen, dass Orbán nicht verfemt, sondern ihm gedankt werden sollte! Dies gilt auch für den Klerus und seine Propa­ganda mit Hilfe von Regen­bo­gen­fahnen,“ bemerkte der Hierarch.

Die Rede von der Euro­päi­schen Union als geset­zes­ba­sierter Insti­tu­tion sei in einer Situa­tion, in der Abtrei­bung in Europa als Menschen­recht gilt, unseriös.

