In italie­ni­schen Medien tauchte jüngst ein Hinweis auf ein genau vor zwei Jahren erschie­nenes Inter­view von Msgr. Atha­na­sius Schneider *), einem der profi­lier­testen Bischöfe der katho­li­schen Kirche, mit der italie­ni­schen Tages­zei­tung Il Giornale auf.

Darin stellt der Bischof kate­go­risch fest, dass seiner Meinung nach hinter der Massen­ein­wan­de­rung nach Europa ein Plan stehe, die euro­päi­schen Völker auszu­tau­schen. Ein Plan, der das euro­päi­sche Chris­tentum selbst in Frage stelle und der schon „lange vorbe­reitet“ worden sei.

Hier einige Auszüge aus dem Inter­view:

Il Giornale: Es gibt eine große Diskus­sion zum Thema Einwan­de­rung. Wurde Italien von der Euro­päi­schen Union im Stich gelassen? Die Kirche ermahnt unser Land ständig zum „Huma­ni­täts­ge­danken“.

Bischof Schneider: Das Phänomen der soge­nannten „Einwan­de­rung“ ist ein gelenkter und von den inter­na­tio­nalen Mächten seit langem vorbe­rei­teter Plan, um die christ­liche und natio­nale Iden­tität der euro­päi­schen Völker zu verän­dern. Diese Mächte benutzen das enorme, mora­li­sche Poten­tial der Kirche und ihre Struk­turen, um ihr anti-christ­li­ches und anti-euro­päi­sches Ziel noch effi­zi­enter zu errei­chen. Zu diesem Zweck werden das wahre Verständnis von Huma­nität und sogar das christ­liche Gebot der Nächs­ten­liebe mißbraucht.

„Euro­päi­sche Union ist eine Art neue Sowjet­union“

Il Giornale: Was halten Sie von Italiens Innen­mi­nister Matteo Salvini? (Anm.d.Red.: Das Inter­view wurde 2018 geführt)

Bischof Schneider: Ich kenne und beob­achte die poli­ti­sche Situa­tion in Italien nicht genau, deshalb bin ich nicht in der Lage dazu Stel­lung zu nehmen. Aber soviel: Wenn die Regie­rung eines euro­päi­schen Landes versucht, die eigene Souve­rä­nität und die eigene histo­ri­sche, kultu­relle und christ­liche Iden­tität gegen den Tota­li­ta­rismus einer Art von neuer Sowjet­union zu betonen, die sich heute Euro­päi­sche Union nennt und eine unver­wech­selbar frei­mau­re­ri­sche Ideo­logie hat, dann ist das sicher lobens­wert.

Das italie­ni­sche Online-Portal VoxNews zieht darüber hinaus noch weitere Schluss­fol­ge­rungen und meint, dass es auch in der katho­li­schen Kirche einen Krieg zwischen Gut und Böse gebe und dass im Moment das Böse auf dem Komman­do­posten sei: mit der Person von Jorge Mario Bergo­glio SJ, also des Papstes Fran­ziskus. Es seit kein Zufall, dass Bergo­glio vor ein paar Jahren mit dem Karls-Preis ausge­zeichnet worden sei, der seit Anbe­ginn führende Frei­maurer zu seinen Preis­trä­gern zählt, so etwa den fran­zö­si­schen Staats­prä­si­denten Emma­nuel Macron im Jahre 2018. Die Kirche – so weiter VoxNews – sei bewusst oder unbe­wusst zu einem Instru­ment des großen ethni­schen Austausch­plans geworden. Auf weitere „Schluss­fol­ge­rungen“ wollen wir hier nicht eingehen, verweisen aber auf die in italie­ni­schen Medien laufend geführte Debatte, etwa hier in Form eines pole­mi­schen Kommen­tars gegen Salvini.

*) Bischof Schneider ist Russ­land­deut­scher. Er kennt die Sowjet­union und den kommu­nis­ti­schen Tota­li­ta­rismus noch aus eigener Erfah­rung. Das unter­scheidet ihn von anderen deut­schen Bischöfen und erklärt wohl auch, daß er inhalt­lich eine andere Sprache spricht.

Bischof Schneider ist Weih­bi­schof des Erzbis­tums Astana in Kasach­stan. Im benach­barten Kirgi­sien wurde er 1961 als Sohn schwarz­meer­deut­scher Eltern geboren, die von den Sowjets nach Zentral­asien verschleppt worden waren. 1973 gelangte die Familie als russ­land­deut­sche Aussiedler nach Baden-Würt­tem­berg. Nach seinem Studium und seiner Pries­ter­weihe, promo­vierte er in Rom in Patristik. 2001 ging er für seinen Orden, die Regu­lar­ka­no­niker vom Heiligen Kreuz, nach Kasach­stan. 2006 ernannte ihn Papst Bene­dikt XVI. zum Weih­bi­schof des Bistums Kara­ganda, 2011 zum Weih­bi­schof des Erzbis­tums Astana. Bischof Schneider spricht neben seiner deut­schen Mutter­sprache flie­ßend Englisch, Russisch, Italie­nisch und Portu­gie­sisch und beherrscht Latein und Grie­chisch.

Quelle: Katholisches.info (dieser Quelle wurde auch die Über­set­zung einzelner Inter­view-Passagen ins Deut­sche entnommen)