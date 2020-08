BERLIN / HAMBURG / LEIPZIG: Das Bundes­kri­mi­nalamt (BKA) warnt vor zuneh­mender Gewalt­be­reit­schaft von Links­ex­tre­misten gegen poli­ti­sche Gegner. Laut einem vertrau­li­chen Lage­bild hätten solche Über­griffe seit Anfang 2019 eine „neue Qualität“ erreicht. Im Zuge ihres „anti­fa­schis­ti­schen Kampfes“ haben sich Teile des linken Milieus radi­ka­li­siert. Auto­nome trieben ihre Aktionen so „kompro­misslos“ voran, dass in Einzel­fällen auch „von einem bedingten Tötungs­vor­satz“ auszu­gehen sein dürfte, so das BKA in der Erhe­bung, aus der der „Spiegel“ in seiner neuen Ausgabe zitiert, berichtet die WELT, wo auch zwei Beispiele dazu ange­führt werden:

Erwähnt wird der Fall eines Kanal­ar­beiter in Leipzig der von fünf linken Schlä­gern über­fallen wurde, weil er eine Kopf­be­de­ckung einer in rechten Kreisen beliebten Klei­der­marke trug. Der Mann habe Platz­wunden am Kopf und einen Joch­bein­bruch erlitten. Dann wird der Fall ange­führt, wo im Mai in Stutt­gart 20 linke Gewalt­ver­bre­cher drei Menschen zusam­men­schlugen, wobei eines der Opfer lebens­ge­fähr­lich verletzt wurde. Dieser Fall wird von den „Ermitt­lern als Beispiel ange­führt“, wo „mutmaß­liche Rechte auch ganz gezielt für gewalt­tä­tige Atta­cken ausge­wählt würden“. Ob da nicht die Medien selber eine gewisse Verant­wor­tung tragen, hängen sie doch den Gegner der Corona-Maßnahmen, wie etwa die Opfer in Stutt­gart es waren, die Punzie­rung „Rechts­ex­treme“, „Gewalt­täter“ oder wie jetzt in Berlin sogar „Anti­se­miten“ um.

Ziel­scheibe AfD

Beson­ders bedenk­lich ist wohl der Umstand, dass die Antifa offen­sicht­lich unter einer gewissen Duldung (wenn nicht sogar Förde­rung) von ganz Oben, die prak­tisch einzige echte Oppo­si­ti­ons­partei, die AfD, massiv bekämpft. Physi­sche Gewalt gegen Poli­tiker, sogar deren Verwandte und Sach­be­schä­di­gungen sind neben Einschüch­te­rungen (z.B. gegen Gast­wirte) fester Bestand­teil des „Kampfes gegen Rechts“ dieser Gewalt­ver­bre­cher.

Da derar­tige Über­griffe und Gewalt­ak­tionen, wenn über­haupt, nur in lokalen Medien Eingang finden, haben anstän­dige Leute sich die Mühe gemacht derar­tige Gewalt­ak­tionen zu doku­men­tieren und auf dokumentationsarchiv.com als wert­volle Hilfe für künf­tige Histo­ri­ker­ge­nera­tionen, wenn es darum gehen wird, dieses weitere dunkle Kapitel unser Geschichte aufzu­ar­beiten, aufge­listet. So die Betreiber dieser Webseite.