Die Black-Lives-Matter-Bewe­gung wurde vom norwe­gi­schen Parla­ments­ab­ge­ord­neten Petter Eide für den Frie­dens­no­bel­preis 2021 nomi­niert. Er behauptet, dass die Auswir­kungen der anti­ras­sis­ti­schen Kund­ge­bungen der BLM weit über die Verei­nigten Staaten hinaus zu spüren seien.

Black Lives Matter sei zu einer sehr wich­tigen globalen Bewe­gung geworden, die gegen rassis­ti­sche Unge­rech­tig­keit kämpft.

Er lobte die Bewe­gung für ihre Fähig­keit, „Menschen aus allen Gruppen der Gesell­schaft zu mobi­li­sieren“, auch in seiner Heimat Norwegen, wo etwa 12.000 Menschen an einer BLM-Kund­ge­bung in Oslo im vergan­genen Juni teilnahmen.

Quelle: 45secondes / The Guar­dian

Black Lives Matter move­ment nomi­nated for Nobel peace prize t.co/6piuYXGU51 — The Guar­dian (@guardian) January 29, 2021