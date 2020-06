Es kam wie ange­kün­digt: der Kampf gegen die Statuen und Bilder von Jesus und der Madonna als Beispiele für „weißen Supre­ma­tismus“.

Soeben erreicht uns die Nach­richt, dass das Denkmal Unserer Lieben Frau von Tschen­sto­chau in Breda, im Süden Hollands, von „Bilder­stür­mern“ der Black Lives Matter-Bewe­gung durch Beschmieren des Sockels mit den Initia­lien „BLM“ geschändet wurde. Es handelt sich um ein Mosaik, welches das Porträt der ‚Schwarzen Madonna‘ repro­du­ziert, das im Heiligtum von Jasna Gora in Polen aufbe­wahrt wird und das Papst Johannes Paul II. so sehr am Herzen lag. Das Mosaik in Breda wurde 1954 als Dank für die Befreiung der Stadt von den Natio­nal­so­zia­listen errichtet, nachdem die Stadt am 29. Oktober 1944 von polni­schen Truppen erobert worden war.

Quelle: VoxNews