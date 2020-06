Die links­ra­di­kalen Proteste der „Black-Lives-Matter-Bewe­gung“ werden in den USA immer gewalt­tä­tiger und richten sich neben Denk­mä­lern auch zuse­hends gegen Weiße und Christen. In der Stadt St.Louis in Missouri eska­lieren die Proteste seit Tagen. Unter anderem wurde immer wieder das Denkmal des fran­zö­si­schen Königs Ludwig IX. – dem Namens­vetter der Stadt – geschändet und beschmiert. Dagegen regte sich aller­dings Wider­stand von katho­li­scher Seite.

Katho­liken beschützen Denkmal und werden atta­ckiert

In den vergan­genen Tagen versam­melten sich hunderte Katho­liken, um bei dem Denkmal zu beten und es vor Gewalt­tä­tern und Protes­tie­renden zu beschützen. Das schmeckte einigen Schwarzen und Links­ra­di­kalen der Black Lives Matter-Bewe­gung offenbar nicht. Denn wie auf Videos zu sehen ist, atta­ckierte ein gewalt­tä­tiger Mob die fried­li­chen Gläu­bigen, die sich nicht zur Wehr setzten.

Yesterday, while praying for peace and unity in our city and the protec­tion of the Saint Louis statue, Black Lives Matter protes­ters started to harass, berate, and assault the Catho­lics that were peace­fully praying. We did nothing in reta­lia­tion

We got the elderly man out of there, and I was about to leave to retrieve my lunch as a friend of mine had just come over to tell me my food had arrived. The mob then approa­ched him. They asked if he was with me, and when he said yes they began to berate him.

— Conor Martin (@CMartinForMO) June 28, 2020