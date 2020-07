Viele Leute wunderten sich in den letzten Wochen, wie es denn möglich sei, dass wegen eines krimi­nellen Schwarzen, der im Zuge der Fest­nahme zu Tode kam, die ganze west­liche Welt förm­lich durch­dreht. Und nicht nur das: Ein umge­kehrter Rassismus erlebt gerade seine Blüte. Alles was weiß ist, wird jetzt als irgendwie verbre­che­risch belastet darge­stellt, egal ob die „Täter“ Emanuel Kant oder John Wayne heißen, oder bereits vor mehr als 500 Jahren gelebt haben, wie etwa Chris­toph Kolumbus.

Zu den öffent­li­chen Buß- und Bittri­tualen gehört mitt­ler­weile ritu­elles, bußfer­tiges Knien, am besten vor Schwarzen, Firmen ändern ihre Logos und geloben Besse­rung, indem man versi­chert, weiße Mitar­beiter teil­weise durch „Viel­falt“ zu ergänzen, oder gleich zu ersetzen. Und wer da nicht mitspielt, wird bedrängt „Haltung“ zu zeigen und „Zeichen“ zu setzen.

Red Bull spielt bei Anti-Rassismus-Wahn nicht mit

Bei Red Bull will das heuch­le­ri­sche Affen­theater jedoch nicht so recht funk­tio­nieren. Im Gegen­teil: Dort verab­schie­dete man sich von hoch­ran­gigen US-Mitar­bei­tern, denen die Firma plötz­lich zu wenig viel­fältig, sprich zu weiß, erscheint. Die Zentrale des Ener­giedrink Herstel­lers in Fuschl (Salz­burg) soll nicht beson­ders erfreut gewesen sein über die durch­ge­si­ckerten Infos und die einher­ge­hende Unruhe im US-Ableger des Unter­neh­mens. So berich­tete das Ö1-„Mittagsjournal“ unter Beru­fung auf die US-Nach­rich­ten­seite „Busi­ness Insider“, dass hunderte US-Mitar­beiter demnach von Red Bull gefor­dert haben, eindeutig Stel­lung für die BLM-Bewe­gung zu beziehen. Kriti­siert werde, dass Red Bull in der Öffent­lich­keit schweige, sehr wohl aber Errun­gen­schaften der Schwarzen-Kultur wie Basket­ball, Break­dance und Hip-Hop nutze, um seine Produkte zu promoten. Sollen der Konzern das etwa nicht machen? Wäre das nicht erst recht „rassis­tisch“?

Keine Aufnah­me­kri­te­rien nach Reli­gion und Haut­farbe

So soll sich die lang­jäh­rige und jetzt frei­ge­setzte Marke­ting-Chefin der Nord­ame­ri­kas­parte des Konzerns Amy Taylor für mehr Viel­falt bei Herkunft, Haut­farbe und Reli­gion der Mitar­beiter einge­setzt haben, berichten Medien. Reli­gion (!) oder Haut­farbe als Aufnahme-Krite­rium für Firmen­mit­ar­beiter? Dass Red Bull so etwas ablehnt, unter­streicht ein Memo des Ener­giedrink-Herstel­lers gegen­über „Busi­ness Insider“, worin sich Red Bull klar gegen Rassismus jegli­cher Art ausspricht.