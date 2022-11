+++ Update v. 22.11.2022 +++

Große Über­ra­schung zum WM-Auftakt in Katar:

Saudi-Arabien sorgte aber für Sensation

Argen­ti­nien, unter Experten einer der Topfa­vo­riten auf den Titel, kassierte am Dienstag zum Auftakt der Gruppe C gegen den krassen Außen­seiter aus Saudi-Arabien eine 1:2‑Niederlage. Statt einem­lo­ckeren Aufwärmen im Lusail-Stadion, dem Finalort der Endrunde, setzte es eine Blamage für Lionel Messi und die argen­ti­ni­schen Topspieler. Damit steht der zwei­fache Welt­meister in den noch ausste­henden Vorrun­den­spielen gegen Mexiko und Polen bereits unter Druck.

Messi brachte den zuvor in 36 Spielen unge­schla­genen Südame­rika-Meister per Elfmeter früh in Führung. Es sollten drei weitere Treffer der Argen­ti­nier in der ersten Halb­zeit folgen, denen aber allen die Aner­ken­nung versagt blieb. Einmal Messi (22.) und zweimal Lautaro Martinez (27., 35.) waren zu früh gestartet. Beim ersten Abseits­treffer von Martinez musste aber erst der VAR eingreifen und nach­weisen, dass der Stürmer von Inter Mailand mit der Schulter im Abseits stand. Insge­samt sieben Mal wurden die Argen­ti­nier allein in der ersten Halb­zeit im Bemühen zurück­ge­pfiffen, mit langen Pässen die arabi­sche Abwehr auszu­he­beln. Dank eines Doppel­schlags in der 2. Halb­zeit jubelten am Ende aber sensa­tio­nell die Saudis.

+++ 21.11.2022 +++

Regen­bogen-Hüte von Wales-Fans beim Einlass abgenommen

Die Fans aus WAles haben in Katar nach Medi­en­be­richten Ärger beim Einlass ins Stadion bekommen, weil sie Hüte in Regen­bo­gen­farben getragen haben. Diese wurden Anhän­gern vor dem 1:1 ihres Teams gegen die USA am Montag im Educa­tion City Stadium von Al Rayyan abge­nommen. Die in einem arabi­schen Land als provo­kant empfun­denen Kopf­be­de­ckungen hatten Fans mit farbigen Streifen als Zeichen der Soli­da­rität mit der LGBTQI+-Community herstellen lassen.

+++

ZDF-Kommen­ta­torin „setzt ein Zeichen“ und zeigt „Haltung“

Dem beinahe zwang­haften Bedürfnis ausge­rechnet die Fußball-WM – und das noch dazu in einem arabi­schen Land – als Werbe­platt­form für die Blüten unseres „bunten“ Zeit­geistes zu miss­brau­chen, kam die ZDF-Kommen­tator in Claudia Neumann gleich zwei­fach nach: Die Regen­bo­gen­farben waren auf ihrem Shirt und als Armbinde zu bewundern.

