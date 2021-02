Das zeit­geist­kon­forme Tugenden wie Poli­tical Correct­ness oder Anti­ras­sismus-Wahn in letzter Zeit auch rück­wir­kend umge­setzt wird, löst bei Menschen, die noch gera­deaus denken können nur mehr Kopf­schüt­teln aus. Wer geglaubt hat, dass die Tugend­wächter nur die letzten 500 Jahre im Visier haben und dass in den USA mit der Schän­dung von Denk­mä­lern, etwa des Chris­toph Kolumbus dann Schluss sei, wird nun eines Besseren belehrt. So erreicht uns jetzt aus „God’s Own Country“ jetzt die Nach­richt, dass jetzt die antiken Philo­so­phen Platon und Aris­to­teles aus den Lehr­plänen gestri­chen werden sollen.

Lesen Sie hier einen Artikel unseres Medi­en­ko­ope­ra­ti­ons­part­ners zurZEIT dazu:

Dan-el Padilla Peralta, der afro­ame­ri­ka­ni­scher Professor für Klassik in Princeton behauptet, die Philo­so­phen seien „mit der weißen Vorherr­schaft verstrickt“.

Die soge­nannte poli­ti­sche Korrekt­heit greift schon seit längerer Zeit in den US-Univer­si­täten in die Lehr­fä­cher ein, um diese vor angeb­li­chem „Rassismus“ zu reinigen. Nach dem Tod des Berufs­ver­bre­chers George Floyd weitete sich die „Rassen­hys­terie“ noch mehr aus und beschleu­nigt immer mehr den Abstieg der wissen­schaft­li­chen Akademien.

Peralta, ein Professor für Klas­siker, behauptet, dass das Konzept der west­li­chen Zivi­li­sa­tion auf „Weis­heit“ basiert. Das sei auf die Inter­pre­ta­tionen auf antike Philo­so­phen zurück­zu­führen. Außerdem behauptet der Afro­ame­ri­kaner, dass die Klassik-Fakul­täten grund­sätz­lich negativ gegen­über Minder­heiten seien.

„Wenn man absicht­lich ein Lehr­fach entwerfen würde, dessen insti­tu­tio­nelle Organe und Vorgaben zur Selbst­zensur explizit darauf abzielen, den legi­timen Status von nicht-weißen Gelehrten zu dele­gi­ti­mieren, könnte man es nicht besser machen, als es die der ‘Klassik’ machen.” erklärte Peralta gegen­über der New York Times.

Weiters behaup­tete Peralta, dass die Klassik so sehr mit der weißen Vorherr­schaft verwoben sei, dass sie unlösbar mit ihr verbunden ist. Das Hervor­bringen vom ‘Weiß-zu-sein’ entpuppe sich bei näherer Betrach­tung als in den Grund­festen dieser ‘Klassik’ verankert.

Die alten Philo­so­phen lehrten über Tole­ranz, Verstand und gesell­schaft­li­chem Umgang. Zudem vertraten die großen Denker beson­ders die Ideale der Demo­kratie und der freien Rede. Sokrates ließ sich sogar für die Meinungs­frei­heit umbringen. Als demons­tra­tive Gegen­teile der heutigen Opfer­kultur sind solche offenbar ein hart­nä­ckiges Hindernis für “fort­schritt­liche, moderne“ Maxime.

Dem „Ober­lehrer“ Paralta kann nur empfohlen werden die alten Klas­siker noch einmal zu lesen, um tatsäch­lich zu verstehen was die großen Köpfe meinten. Jede Hoch­schule, die solchen Schwach­sinn zulässt, hat ihre Verant­wor­tung über die Schüler, die Pflicht zur Wahr­heit und ihren ratio­nalen Verstand über den Haufen geworfen.

[Autor: A.T. Bild: Princeton Lizenz: –]