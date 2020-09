Böse für die Umwelt und „Nazi-Touch“: Linke wollen nun Gold verbieten!

Für gesell­schafts­po­li­ti­sche Irrsin­nig­keiten sind sich Linke selten zu Schade. So auch bei der Zeit, deren Kolum­nist Mark Schie­ritz nun sogar das Edel­me­tall Gold ins poli­tisch korrekte Visier genommen hat. Der Grund: Gold zerstört die Umwelt, gibt angeb­lich kaum Rendite (!) und ist schlim­mer­weise auch in „natio­nal­li­be­ralen und rechts­ra­di­kalen Kreisen“ sehr beliebt. Höchste Zeit also, ein Verbot zu fordern.

Verbot des Gold­han­dels gefor­dert

Gold, so der offen­sicht­lich ahnungs­lose Autor, sei das „nutz­lo­seste Metall der Welt“, da es aufgrund seiner Weich­heit nicht zur Verar­bei­tung geeignet wäre, zumin­dest in größeren Dimen­sionen. Zudem habe es als Währungs­mittel ausge­dient, „Gott­sei­dank“ dank des Endes des Gold­stan­dards.

Auf der anderen Seite zerstört die Förde­rung des Edel­me­talls die Umwelt und das in nicht geringem Ausmaß. „Der Abbau zerstört Äcker, vergiftet Flüsse und bedroht Natur­re­ser­vate. Regen­wälder werden abge­holzt, um Platz zu schaffen für Gold­minen, Kinder­ar­beit ist dort weit­ver­breitet“, so der Autor, der damit natür­lich nicht Unrecht hat. Dieser Logik folgend müsse jedoch so ziem­lich jeder Rohstoff auf die eine oder andere Art und Weise verboten werden. Auch jene, die in Smart­phone und PC des Autors verar­beitet sind. Wo nur würde der linke Jour­na­list dann aber künftig seine geis­tigen Ergüsse verfassen und verbreiten können?

Letzt­lich wäre es das Beste, wenn das Edel­me­tall im Boden bliebe und man den Handel damit verbietet.

Gold als Objekt der Begierde für „Rechts­ra­di­kale“

Natür­lich darf bei einem poli­tisch korrekten Rund­um­schlag auch das Mitein­be­ziehen von „Rechten“ nicht fehlen. So verdanke Gold seinen Ruf als lukra­tives Inves­ti­ti­ons­ob­jekt vor allem einer „skru­pel­losen Gold­mafia, die mit den Ängsten der Menschen Geschäfte macht“. Und: „Es ist kein Zufall, dass das gelbe Metall gerade in natio­nal­li­be­ralen und rechts­ra­di­kalen Milieus seine Anhänger findet.“ Denn immerhin sei Markus Krall, „eine schil­lernde Figur der rechts­kon­ser­va­tiven Szene“, Inhaber eines Gold­un­ter­neh­mens, so ein Beispiel. Und der setzt sich skan­da­lö­ser­weise wiederum für das „tradi­tio­nelle Fami­li­en­bild als Keim­zelle des Staates und der Gesell­schaft“ ein, oder fordert eine „Ausrich­tung des staat­li­chen Bildungs­an­ge­botes an Qualität und eine Befreiung von sach­fremden ideo­lo­gisch moti­vierten Inhalten“.

Somit sei für den Autor Gold der „Reichs­bürger“ unter den Finanz­in­vest­ments. „Seine Zeit ist abge­laufen. Es sollte aus dem Verkehr gezogen werden. Wie Asbest, Queck­silber oder Fluor­chlor­koh­len­was­ser­stoff.“, so die mahnenden Worte der linken Besser­ge­sell­schaft. Bleibt nur eines zu raten: Kaufen Sie Gold bevor es zumin­dest in Europa verboten wird.