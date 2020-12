Das Feuer brach in einem Treib­stoff­depot aus und wurde offen­sicht­lich von ille­galen Einwan­de­rern aus Protest gegen die Auflö­sung des Lagers gelegt. Das bei Bihać, nahe der kroa­ti­schen Grenze an der sog. „Balkan­route“ gele­gene Lager Lipa war bereits zuvor ins Faden­kreuz einiger NGOs geraten. Jetzt wurde das Problem auf seine eigene Art und Weise „gelöst“. Man kann dies nur als krimi­nell bezeichnen.

Fire in Lipa Camp outside of #Bihać today. Reports says that no one was inside when it started as folks were already evicted beforehand.

This deve­lo­p­ment only intro­duces more uncer­tainty into the lives of refu­gees and migrants in the #usk pic.twitter.com/yj1ss1LSou

— Border Violence Moni­to­ring Network (@Border_Violence) December 23, 2020