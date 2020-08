Ein weiterer Schritt hin in Rich­tung Gesin­nungs­dik­tatur wird gerade in Bran­den­burg voll­zogen. Nachdem laut Bran­den­burgs Innen­mi­nister Michael Stübgen (CDU) „Die Innen­mi­nis­ter­kon­fe­renz im vergan­genen Herbst beschlossen hat, konse­quent gegen Rechts­ex­tre­mismus und Hass­kri­mi­na­lität vorzu­gehen“ werden jetzt die entspre­chenden Maßnahmen umge­setzt. Nicht am Radar der um die Demo­kratie ach so Besorgten sind Links­ex­tre­mismus und deren Hass-Gewalt­or­gien.

Denun­zia­tion und Spit­zelei

Die Folgen dieses Rück­falls in die dunkelsten Kapitel unserer Geschichte wird bald jeder anstän­dige Bürger zu fühlen bekommen, falls er kritisch zu den demo­kratie- und verfas­sungs­feind­li­chen Akti­vi­täten der aktu­ellen Macht­haber äußert. Im Stile eines Block­wartes (in der NSDAP gab es ab 1933 die offi­zi­elle Dienst­be­zeich­nung „Block­leiter der NSDAP“) soll jetzt, wie unter den beiden sozia­lis­ti­schen Regimen („natio­nale“ und „real­exis­tie­rende“ Vari­ante) jeder, jeden über­wa­chen. Dazu hat Bran­den­burgs CDU-Innen­mi­nister am Dienstag (4.08.) ein Spit­zel­te­lefon frei­ge­schaltet. Im Rahmen des „Maßnah­me­plans gegen Rechts­ex­tre­mismus“ soll dort jeder anrufen, der in seinem Umfeld glaubt „Rechts­ex­tre­misten“ auszu­ma­chen.

Gesin­nungs­terror statt echte Terror­be­kämp­fung

Dass diese Schnüffel- und Denun­zia­ti­ons­auf­for­de­rung nichts mit echter Terror­be­kämp­fung zu tun hat, beweist der Umstand, dass es ein „Hinwei­s­te­lefon gegen Extre­mismus und Terro­rismus“ des Bundes­amtes für Verfas­sungs­schutzes bereits gibt. Dort kann ohnehin jeder anrufen, sollte man entspre­chende Verdachts­in­di­zien fest­stellen. Bei der jetzigen Maßnahme ist es die Gesin­nung, die es zu melden gilt. Und das macht die Sache so gefähr­lich.

Wenn Stübgen meint, dadurch „sind wir gemeinsam gegen Extre­misten erfolg­rei­cher und schützen unsere Gesell­schaft noch besser vor den Feinden der Demo­kratie“, dann versteht er unter „Feinden der Demo­kratie“ wohl etwas anderes, als das, was anstän­dige Menschen als Bedro­hung wahr­nehmen: nämlich Leute seines Kali­bers.

Die stell­ver­tre­tende Landes­vor­sit­zende der AfD-Bran­den­burg, Birgit Bessin, dazu

„Offen­sicht­lich ist der Bran­den­burger Verfas­sungs­schutz so über­for­dert mit seinen Aufgaben, dass jetzt die Bürger dazu bewegt werden sollen, sich gegen­seitig zu bespit­zeln. Beson­ders dreist finde ich die Auffor­de­rung, bei dem Melde­te­lefon sollten alle anrufen, die das ‚Gefühl haben, da gerät jemand auf die schiefe Bahn‘. Es soll also ein Gefühl ausrei­chen, um den Nach­barn vom Staat durch­leuchten zu lassen. So frech war ja noch nicht einmal die Stasi der unter­ge­gan­genen DDR. Bran­den­burg braucht kein Spitzel-Telefon der CDU. Bran­den­burg braucht echte Sicher­heit für alle Bürger. Dazu gehören ausrei­chend Poli­zisten auf der Straße, gut ausge­rüstet, ordent­lich bezahlt – und mit Rück­halt der Politik. Wir wollen in Sicher­heit und Frei­heit leben – wir brau­chen keinen Schnüf­fel­staat, in dem die CDU jeden ausspio­niert, der nicht die Merkel-Mitte wählt!“

Anmer­kung:

Flan­kie­rend zu derar­tigen Maßnahmen wird in den Main­stream-Medien linker Haß und Terror jedoch zugunsten einer angeb­lich gras­sie­renden „Gewalt von Rechts“ ausge­blendet. Eine Auswahl solcher Angriffe auf Partei­büros, Fahr­zeuge und Über­griffe auf AfD-Poli­tiker und sogar deren Verwandte (!) wird auf dokumentationsarchiv.com als wert­volle Hilfe für künf­tige Histo­ri­ker­ge­nera­tionen, wenn es darum gehen wird, dieses weitere dunkle Kapitel unser Geschichte aufzu­ar­beiten, aufge­listet. So die Betreiber dieser Webseite.