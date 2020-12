Nachdem wir keine Medi­ziner sind, maßen wir uns nicht an, ganz im Gegen­satz zu Poli­ti­kern und der Main­stream-Medien, uns in Sachen Impfung als Experten aufzu­blasen. Uns genügt, kompe­tente Stimmen zu zitieren, was uns selbst in solchen Fällen Zensur­maß­nahmen auf Face­book von „unab­hän­gigen Fakten­prü­fern“ bescherte.

Briti­sche Arznei­mit­tel­be­hörde konkre­ti­siert Warnungen

Die briti­sche Arznei­mit­tel­auf­sicht MHRA konkre­ti­siert ihre Warnung vor dem Pfizer/­Bio­N­Tech-Impf­stoff für Personen mit einer erheb­li­chen aller­gi­schen Vorge­schichte, berichtet kurier.at. Nachdem Fälle von schweren aller­gi­schen Reak­tionen bei den ersten Corona-Impfungen in Groß­bri­tan­nien aufge­treten waren, teilte June Raine, Geschäfts­füh­rerin der MHRA am 10. Dezember mit:

„Personen mit einer Vorge­schichte eines anaphy­lak­ti­schen Schocks bei Impfungen, Arznei- oder Lebens­mit­teln sollten den Pfizer/­Bio­N­Tech-Impf­stoff nicht erhalten. Die zweite Dosis sollte niemandem verab­reicht werden, bei dem nach Verab­rei­chung der ersten Dosis dieses Impf­stoffs eine Anaphy­laxie aufge­treten ist“

75% (!) der Probanden berichten über Nebenwirkungen

Das die Erfah­rungen der Briti­schen Behörden durchaus keine „Einzel­fälle“ sind, beweist auch ein Artikel auf pharmazeutische-zeitung.de wo wenig Erbau­endes zu erfahren ist. Wir zitieren aus dem Artikel „Impf­re­ak­tionen können sehr heftig sein“:

„Studi­en­daten zufolge berich­teten 75 Prozent der Probanden nach der Impfung mit BNT162b2 von Erschöp­fung, 67 Prozent von Kopf­schmerzen, 25 Prozent von Muskel­schmerzen, 17 Prozent von Fieber und 17 Prozent von Gelenk­schmerzen. Auch wenn es wohl eher selten vorkomme, dass ein Impf­ling alle diese Symptome auf einmal entwi­ckele, sei es enorm wichtig, dass Ärzte den Impf­kan­di­daten vorab wirk­lich klar­machten, dass auch heftige Reak­tionen möglich seien – und dass diese dann ein Zeichen für eine erwünschte Immun­re­ak­tion seien.“

Wir dürfen somit beru­higt sein. Beru­hi­gendes kann man auch in einem anderen Artikel der Phar­ma­zeu­ti­schen Zeitung lesen, wo Experten betonen, dass

„Impf­linge auf die Reak­tionen vorbe­reitet werden müssten, weil ande­ren­falls die Akzep­tanz verloren gehe. Auch wenn die Akut­re­ak­tionen teil­weise sehr heftig seien, deute momentan nichts darauf hin, dass es nega­tive Lang­zeit­folgen geben könnte“.

Bleibt zu hoffen, dass nicht nur „momentan“ nichts darauf hindeute, dass es nega­tive Lang­zeit­folgen geben könnte, sondern dass auch in Zukunft dieser Erkennt­nis­stand aufrecht bleibt. Wir meinen, selbst als Nicht­me­di­ziner, dass die bishe­rige Praxis, Impfungen gründ­lich zu erproben und nicht wie jetzt, im Schnell­schuss­ver­fahren durch­zu­peit­schen, wohl nicht umsonst die Regel, sondern verant­wor­tungs­voller war.



