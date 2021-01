Rund 400 zumeist allo­chthonen Minder­heiten ange­hö­rige Demons­tranten versam­melten sich am Mitt­woch in Brüssel, um gegen den Tod von Ibrahima zu protes­tieren, der starb, nachdem er von der Polizei in Brüssel-Nord ange­halten wurde.

Ook de (auto­co­lonne van de) koning zou naar verluidt ter hoogte van het Liedts­p­lein in de rellen in #Brussel terecht zijn gekomen… A throne in #Brussels! pic.twitter.com/59byEryhj3 — Filip Dewinter (@FDW_VB) January 13, 2021

King Phil­lipe of Belgium’s car atta­cked in Brussels pic.twitter.com/FqUmEkOAYJ — SteveS­pCorner (@SteveRightNLeft) January 13, 2021

Die Demons­tra­tion für Ibrahima, der nach seiner Verhaf­tung durch die Polizei starb, artete gestern Nach­mittag gegen 16 Uhr in Saint-Josse, Place Saint-Lazare, aus und setzte sich auf dem Place Liedts in Scha­er­beek fort. Die Demons­tranten griffen sogar das Auto des belgi­schen Königs an, dessen Konvoi gerade vorbeifuhr.

IL N’YA PAS DE PAIX ❌ SANS GUERRE !!!! pic.twitter.com/dHFzEHbm8r — Ragnar (@Lothbrok_R7) January 13, 2021

Das Auto von König Philipp ist unter allen anderen an seinem Nummern­schild zu erkennen. Nach unseren Infor­ma­tionen befand sich König Philipp zum Zeit­punkt der Ereig­nisse tatsäch­lich im Fahrzeug.

Sudinfo.be

Nach Angaben von Le Soir wurde eine Poli­zistin zu Boden geschlagen und schwer verletzt. Ein kurzes Video, das diesen gewalt­tä­tigen Über­griff zeigt, ist auf Twitter zu sehen.