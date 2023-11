Laut türki­schen Medien soll sich zu dem Anschlag eine Gruppe „Children of Abu Jandal“ bekannt haben. Sie stellten gestern in einer Erklä­rung via social media Abbas ein 24-stün­diges Ulti­matum, in dem sie ihn auffor­derten, Schritte zur Unter­stüt­zung des Gaza­strei­fens zu unter­nehmen und sich gegen Israel auszu­spre­chen. Außerdem solle er eine klare Erklä­rung abgeben, in der er die Worte von US-Außen­mi­nister Blinken zurückwies.

Blinken nicht für Waffenruhe

Abbas hatte sich ja am Sonntag über­ra­schend mit dem US-Außen­mi­nister Blinken im West­jor­dan­land getroffen. Während des Tref­fens hatte Abbas gesagt: Huma­ni­täre müsse Hilfe in den Gaza­streifen gelassen und ein „sofor­tiger Waffen­still­stand“ erklärt werden. Blinken demge­gen­über sagte: Die USA seien entschlossen, huma­ni­täre Hilfe in den Gaza­streifen zu liefern.

Blinken rief aber auch nicht zu einer Waffen­ruhe auf. Er merkte nur an: Dass „Paläs­ti­nenser nicht zur Migra­tion gezwungen werden sollten“ und dass die USA die Bemü­hungen um die Grün­dung eines unab­hän­gigen paläs­ti­nen­si­schen Staates unterstützen.

