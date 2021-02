Oktober 2020: Zum ersten Mal in der Geschichte der italie­ni­schen Justiz ist ein ehema­liges Mitglied des Obersten Rich­ter­rates (CSM) ausge­schlossen worden: Luca Pala­mara.

Wer ist dieser Mann? Seine glän­zende Karriere begann mit der Präsi­dent­schaft der Natio­nalen Rich­ter­ver­ei­ni­gung im Alter von neun­und­dreißig Jahren. Mit fünf­und­vierzig wurde er in den Obersten Rich­terrat gewählt und trägt an der Spitze der zental bestim­menden „Einheit für die Verfas­sung“ zu den Entschei­dungen des Gremiums der Selbst­ver­wal­tung der Richter bei. Ende Mai 2019 werden ihm unzu­läs­sige Bezie­hungen zu Geschäfts­leuten und Poli­ti­kern und ille­gales Mitwirken an Aufträgen und Ernen­nungen vorge­worfen, wodurch er zum Sinn­bild für rich­ter­li­ches Fehl­ver­halten wird.

In Beant­wor­tung der von Ales­sandro Sallusti, dem Chef­re­dak­teur der Zeitung Il Giornale, gestellten Fragen erzählt Pala­mara nunmehr in dessen Buch „Il sistema“ viele Details, die dieses „System“ darstellen, welches die italie­ni­sche Politik so stark beein­flusst hat.

„All dieje­nigen – Rich­ter­kol­legen, wich­tige poli­ti­sche Führer und Männer der Insti­tu­tionen, von denen viele immer noch in ihren Posi­tionen sind -, die mit mir zusammen dieses Netz gewoben haben, waren sich voll bewusst, was passierte.“

Das „System“ ist die Macht der Justiz, die nicht unter­graben werden kann: alle, die es versucht haben, werden entweder durch Urteile abge­schossen, oder auch durch einen geschickten Hecken­schützen, der am Vorabend eines Termins Nach­richten oder Abhör­ak­tionen über das Privat­leben oder gefähr­liche Bindungen eines Rich­ters veröffentlicht.

So passierte es auch Pala­mara: Im Moment seines größten Trium­phes (der Wahl seiner Kandi­daten in die beiden höchsten Ämter des Kassa­ti­ons­ge­richts­hofs) beginnt sein Unter­gang. „Ich will keine Geheim­nisse mit ins Grab nehmen, das bin ich den vielen Rich­tern schuldig, die mit diesen Geschichten nichts zu tun haben.“

Gerade im Vorfeld des Prozesses gegen Matteo Salvini eine äußerst wich­tige Hintergrundinformation!

Quelle: Face­book