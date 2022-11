Das unge­fähre halbe Jahr­hun­dert nach dem 2. Welt­krieg, das unter der Epochen­be­zeich­nung „Kalter Krieg“ firmiert, endete mit der Zerstü­cke­lung der ökono­misch und tech­nisch rück­stän­digen (eine histo­ri­sche Erblast), daher mili­tä­risch unter­le­genen und mit atomaren Erst­schlags­waffen einge­kreisten Sowjet­union. In der entschei­denden letzten Dekade unter US-Präsi­dent Reagan hatte man sie vor die „Alter­na­tive“ gestellt, entweder mit einem „Winseln“ oder mit einem „großen Knall“ unter­zu­gehen (mit West­deutsch­land als Rake­ten­rampe), also zu kapi­tu­lieren oder atomar enthauptet zu werden. Wer sagt das schon in dieser Deut­lich­keit? Außer dem Autor dieses Buches keiner, der sich einge­hender mit diesem Thema befasst hat.

Wer sich gerne etwas vormachte bzw. einreden ließ, der konnte nach dem Unter­gang der Sowjet­union so tun, als sei „alles gegessen“, die Schwächsten im Geiste froh­lockten viel­leicht sogar. Aber in den drei Jahr­zehnten danach hat sich der Lebens­stan­dard in den mittel­eu­ro­päi­schen Indus­trie­na­tionen in etwa halbiert, die Über­wa­chung nimmt Orwell­sche Ausmaße an, die ganze Welt wurde in den Corona-Knast gesteckt, und die Messer werden weiter geschliffen: Räte­russ­land soll, so die Aussage führender US-Mili­tärs, „balka­ni­siert“ werden, also dem Beispiel Jugo­sla­wiens folgen. Wir erleben es gerade. Wer diesen trüben und drückenden Jetzt­zu­stand begreifen will, kommt um die Lektüre von Pris­kils Buch nicht herum.

Seine Studie beginnt mit den atomaren Massa­kern von Hiro­shima und Naga­saki, die keines­wegs das beschleu­nigte Ende des 2. Welt­kriegs herbei­führen sollten – Nazi-Deutsch­land hatte schon kapi­tu­liert –, sondern den Kalten Krieg gegen die Sowjet­union eröff­neten. Die ersten rund 100 Seiten des Buches lesen sich wie eine span­nende Anatomie dieses Mensch­heits­ver­bre­chens, das die gängige Histo­rio­gra­phie verschämt – wenn über­haupt! – als „Sünde“ bezeichnet. Pris­kils Heran­ge­hens­weise an die komplexe Materie ist durchaus origi­nell: Er präsen­tiert rund 30 soge­nannte „Legenden“, d.h. Medi­ensug­ges­tionen und Pres­se­lügen (das so tref­fende Schlag­wort „Lügen­presse“, das den profes­sio­nellen Lügnern wie eine Ohrfeige auf der Backe brannte, war noch nicht geprägt), welche die aggres­sive Konfron­ta­ti­ons­po­litik der NATO, also der USA recht­fer­tigten, beschö­nigten, als pure Notwen­dig­keit zum Schutz der „freien Welt“ darstellten, und wider­legt sie durch eine ausführ­liche Darle­gung der Fakten, mit unter­drückten oder längst in Verges­sen­heit gera­tenen Doku­menten. Als eine Beson­der­heit des Buches muss gelten, dass Priskil nicht nur als sach­kun­diger Histo­riker schreibt, der nicht an der Staats­leine hängt, sondern für die letzten beiden Jahr­zehnte dieser Ära auch aus der Perspek­tive des Zeit­zeugen und ab 1980 als poli­ti­scher Akti­vist. So benennt er die völker­rechts­wid­rigen Kriege des west­li­chen Mili­tär­bünd­nisses respek­tive ihrer unbe­strit­tenen Führungs­macht, der USA, gegen Korea, Kuba und Vietnam als das, was sie sind: impe­ria­lis­ti­sche Verbre­chen, deren unge­heurer Blut­zoll nie gesühnt wurde, weil die US-Präsi­denten ihre Kriege im Gegen­satz zu einem Hitler, Pavelić oder Musso­lini gewannen (auch wenn einzelne Schlachten verlo­ren­gingen). Aufschluss­reiche Schlag­lichter illus­trieren den Kampf der sog. „Dritten Welt“ um Unab­hän­gig­keit vom spät­ko­lo­nialen Joch im frei­heits­för­dernden, aber stets durch west­liche Vorrüs­tung gefähr­deten atomaren Patt: am Beispiel des kongo­le­si­schen Demo­kraten Patrice Lumumba (ermordet 1961); des chile­ni­schen demo­kra­ti­schen Sozia­listen Salvador Allende (ermordet am 9. September 1973); aber auch der Kampf der US-ameri­ka­ni­schen schwarzen Bevöl­ke­rung um Gleich­be­rech­ti­gung wird einer einge­henden Betrach­tung unter­zogen (am Beispiel des am 4. Dezember 1969 in einem Poli­zei­über­fall ermor­deten „Black Panther“-Führers Fred Hampton).

Damit genug – man vergleiche Pris­kils Arbeit mit den Erzeug­nissen belie­biger staats­loyaler, weil vom Staat besol­deter Akade­miker, etwa vom Schlage eines Hein­rich August Winkler („Geschichte des Westens“ – von welchem Punkt aus betrachtet? China liegt west­lich von den USA…), der schon auch mal das poli­ti­sche Wort zum Sonntag im Bundestag vortragen durfte, dann wird man die Unter­schiede schnell erkennen. Priskil leistet eine Geschichts­schrei­bung „gegen den Strich“, und das nicht nur über­zeu­gend, sondern auch span­nend zu lesen.

Peter Priskil: Der Kalte Krieg. Wie der Mono-Impe­ria­lismus in die Welt kam.

2 Bde. im Schuber, AHRIMAN-Verlag Frei­burg, 1029 S., € 34,90 / ISBN 978–3‑89484–822‑4

