Die Bewe­gung Euro­pean Patriots Unite grüßt alle Leser von UNSER MITTELEUROPA und wird weiterhin gegen Akti­vi­täten auftreten, die von der sog. LGBTQP+ ‑Gemein­schaft initi­iert werden, um das „Anders­sein“ zu fördern, was dank der libe­ralen Diktatur in immer mehr öffent­li­chen Insti­tu­tionen um sich greift.

Unsere Orga­ni­sa­tion gratu­liert den Anhän­gern der Aryan Greens Feren­cváros (IX. Buda­pester Bezirk) und Előd Novák, die sich stark für den „Schutz der Norma­lität“ einsetzen und dafür gesorgt haben, dass mehrere Insti­tu­tionen von dort ange­brachten Regen­bo­gen­lappen befreit wurden.

Unser Ziel ist es, die Flamme des „Schutzes der Norma­lität“ trotz der libe­ralen Diktatur nicht ausgehen zu lassen. In diesem Sinne wollen wir am kommenden Samstag unsere offi­zi­elle Demons­tra­tion gegen LGBTQP+ abhalten. Wir gehen nicht in feige Deckung, sondern stehen offen ein für Norma­lität; daher erwarten wir alle unga­ri­schen Patrioten (und auslän­di­sche Freunde) bei unserer Veran­stal­tung am 22. August am 15. März um 16 Uhr!

Es spre­chen:

Tamás Gaudi-Nagy

Levente Csík­helyi

Tamás Kremser

András Sinko­vits Vitay – bekannter unga­ri­scher Schau­spieler

Dr. Lajos Papp – Professor für Herz­chir­urgie

István Márton Mikus – Verein zur Sensi­bi­li­sie­rung junger Menschen

Welt­ver­band der Ungarn

Ákos Szilágyi, Péter Reiner – Hetero Pride Buda­pest

++

Unga­ri­scher Origi­nal­text:

K Ö Z L E M É N Y

