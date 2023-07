Burkini an den Stränden: Das „neue Normal“ in Frankreich

Wenn Sie noch nie dort waren, empfehlen wir Ihnen einen kleinen Ausflug nach Mande­lieu-la-Napoule. Diese char­mante Küsten­ge­meinde in der Provence hat alles, was das Herz begehrt. Ihre Funda­mente zeugen von einem aktiven gesell­schaft­li­chen Leben seit dem ersten Jahr­hun­dert nach Christus, Bota­niker und Touristen kennen sie als Haupt­stadt der Mimose, dieser kleinen gelben Blume, die am Ende des Winters blüht und die Rück­kehr des schönen Wetters, des Pastis auf der Terrasse und der Ausflüge ans Meer ankün­digt… Leider ist Mande­lieu-la-Napoule für den Urlauber, der noch aufmerksam die Nach­richten verfolgt, und den Jour­na­listen, der noch nicht im Urlaub ist, heute das Zentrum eines Kräf­te­mes­sens zwischen dem Staat und den Schwim­me­rinnen im Burkini. Zwischen der Repu­blik und den sicht­baren Zeichen der Islamisierung.

Die Liga für Menschen­rechte gegen die Stadtverwaltung

Um die Verzwei­gungen dieses Falls zu verstehen, muss man bis ins Jahr 2012 zurück­gehen. Damals erließ die Stadt­ver­wal­tung der proven­za­li­schen Gemeinde eine Verord­nung, die jedes Jahr erneuert wurde und „den Zugang zu den Stränden und das Baden für Personen verbietet, deren Klei­dung die Hygiene- und Sicher­heits­vor­schriften nicht respek­tiert und die zu Störungen der öffent­li­chen Ordnung führen können“. Diese umständ­liche Formu­lie­rung wurde gewählt, um den Burkini nicht zu nennen. Dieser Ganz­kör­per­ba­de­anzug wird von Anhän­gern eines rigo­rosen Islams bevor­zugt, um Frauen zu ermög­li­chen, vor Blicken geschützt zu baden.

Es dauerte bis 2016, bis zahl­reiche Gemeinden, die denselben Erlass wie Mande­lieu-la-Napoule erlassen hatten, von verschie­denen Verbänden vor Gericht verklagt wurden. Die Gemeinde war damals durch die Maschen des Netzes geschlüpft – bis 2023! Die immer schlechter benannte Liga für Menschen­rechte beschloss nämlich, den Erlass des Bürger­meis­ters anzu­fechten. Doch am 7. Juli gab das Verwal­tungs­ge­richt in Nizza Mande­lieu-la-Napoule Recht, das glaubte, seine Strände ein weiteres Jahr lang vor den sicht­baren Zeichen des Kommu­ni­ta­rismus schützen zu können. Das Gericht in Nizza war der Ansicht, dass der Text „keine schwer­wie­gende und offen­sicht­lich rechts­wid­rige Beein­träch­ti­gung einer Grund­frei­heit“ darstellte.

Der Staatsrat setzt den städ­ti­schen Erlass aus

Nun hat der Staatsrat am Montag, den 18. Juli, den Erlass zum Verbot des Tragens von Burk­inis an Stränden ausge­setzt, der von der Liga für Menschen­rechte (LDH) gericht­lich ange­fochten wurde. „In Anwen­dung einer stän­digen Recht­spre­chung“ muss das Verbot des Zugangs zu Stränden für Personen, die ein Klei­dungs­stück tragen, das in auffäl­liger Weise eine reli­giöse Zuge­hö­rig­keit wie den Burkini zum Ausdruck bringt, durch ein aktu­elles und nach­ge­wie­senes Risiko für die öffent­liche Ordnung gerecht­fer­tigt sein“, erklärte das höchste Verwal­tungs­ge­richt in einer Pres­se­mit­tei­lung. Die Liga für Menschen­rechte, bei der man sich am Ende fragen wird, ob sie nicht der neue Name des aufge­lösten CCIF ist, begrüßte die Entschei­dung des Staats­rats: „Indem sie den Erlass des Bürger­meis­ters von Mande­lieu-la-Napoule aussetzt, ermög­licht sie die Achtung der gesetz­lich garan­tierten Gewis­sens­frei­heit und der Frei­heit, sich im öffent­li­chen Raum zu bewegen und zu kommen.“

So werden das Schloss von Agecroft und die roten Felsen des Esterel zu ihren Füßen Frauen in Burk­inis sehen, die sich fröh­lich in den Fluten tummeln. Und das, obwohl 75% der Fran­zosen dagegen sind. „Wir sind von einer Laizität der Diskre­tion zu einer Laizität der Tole­ranz über­ge­gangen. Wir leben neben­ein­ander“, urteilt der Anwalt Pierre Gentillet, der von BV kontak­tiert wurde. Kann man die Entschei­dung des Staats­rats dennoch anprangern?

Eine Sache der Symbole

Machen wir uns nichts vor: Die Zahl der Frauen, die einen Burkini tragen, ist relativ gering. Zumal es in einem freien Land unver­ständ­lich erscheint, das Tragen eines auffäl­ligen reli­giösen Zeichens im öffent­li­chen Raum zu verbieten (unter der Voraus­set­zung, dass es nicht das Gesicht verdeckt). Nichts­des­to­trotz lässt sich niemand täuschen. Es geht nicht darum, dass diese Frauen im Einklang mit ihren reli­giösen Über­zeu­gungen baden können, sondern darum, dass es in Frank­reich immer mehr isla­mis­ti­sche Vorstöße gibt. „Wenn eine Frei­heit einge­schränkt wird, kann dies grund­sätz­lich nur aus Gründen der öffent­li­chen Ordnung geschehen“, erin­nert Pierre Gentillet.

Das Problem ist also genau genommen kein recht­li­ches, sondern ein rein poli­ti­sches. Denn die Laizität ist kein Bestand­teil der öffent­li­chen Ordnung. Der Staats­ge­richtshof war daher der Ansicht, dass die Gefahr einer Störung der öffent­li­chen Ordnung nicht mit dem bloßen Tragen eines Burk­inis korre­liert werden kann. „Es ist nicht eine Verord­nung, die sich dieses Themas annehmen sollte“, urteilte Gentillet, „sondern eher ein Gesetz“. Doch wer würde in der Natio­nal­ver­samm­lung die Verant­wor­tung für eine solche Maßnahme über­nehmen? „Wir kennen sie, diese LR“, kicherte ein Abge­ord­neter des RN: „Lokale Kommu­ni­ka­tion betreiben und sich gleich­zeitig weigern, ihre Verant­wor­tung in der Versamm­lung zu über­nehmen.“ Im Grunde genommen kommen wir immer wieder auf dasselbe Problem zurück: Man darf den Kampf gegen den Isla­mismus, der eine Frage des poli­ti­schen Mutes ist, nicht mit der Einschrän­kung unserer öffent­li­chen Frei­heiten im Lichte eines aggres­siven Laizismus verwechseln.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei BOULEVARD VOLTAIRE, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.

Bitte unter­stützen Sie unseren Kampf für Frei­heit und Bürgerrechte.

Für jede Spende (PayPal oder Bank­über­wei­sung) ab € 10.- erhalten Sie als Danke­schön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „CORONA-DIKTATUR? NEIN DANKE“ porto­frei und gratis! Details hier.