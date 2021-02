Unpro­fes­sio­nelle Symbiose

Von Jan Mainka *

Seitdem sich die unga­ri­schen Wähler 2010 nach Ansicht des links­do­mi­nierten Main­streams in Deutsch­land „verwählt“ haben, gibt es eine sehr enge Symbiose zwischen linken deut­schen Jour­na­listen und der linken unga­ri­schen Opposition.

Seitdem fühlen sich viele deut­sche Jour­na­listen berufen, Hand in Hand mit der unga­ri­schen Oppo­si­tion auf die Abwahl der ihnen nicht genehmen Orbán-Regie­rung hinzu­ar­beiten. Ihre eigent­liche Aufgabe, nämlich die Medi­en­nutzer profes­sio­nell, das heißt ausge­wogen, unvor­ein­ge­nommen und sach­lich, über die Verhält­nisse im Part­ner­land Ungarn zu infor­mieren, muss solange warten.

Nicht infor­mieren, sondern manipulieren

Statt den allge­meinen Kennt­nis­stand der Deut­schen über Ungarn zu erhöhen, haben sich die auf Seiten der unga­ri­schen Oppo­si­tion tätigen deut­schen Jour­na­listen inzwi­schen voll dem einen, alles über­ra­genden Ziel verschrieben: Die Bürger müssen auf Abstand zur Orbán-Regie­rung gebracht werden. Immer hemmungs­loser versu­chen sie zu errei­chen, dass ihre Leser und Zuschauer die demo­kra­tisch gewählte unga­ri­sche Regie­rung genauso leiden­schaft­lich ablehnen, wie sie selbst.

Dafür ist ihnen jedes Mittel recht. Vom infla­tio­nären Einsatz subtil wirkender Attri­bute wie „umstritten“ bis hin zu härteren Geschützen wie Antisemitismus‑, Homo­phobie- und ähnli­chen Vorwürfen. Gerne mani­pu­lieren sie auch mit Fotos. So ist es auffällig, dass ihre Beiträge tenden­ziell mit Fotos illus­triert sind, die Orbán in wenig vorteil­haften Posen zeigen. So weiß der Leser schon vor der Lektüre, was er vom unga­ri­schen Premier halten sollte.

Einsei­tige Berichterstattung

Mani­pu­liert wird aber auch bei der Auswahl der Quellen. Nicht genug, dass einige west­liche Jour­na­listen eine unkri­ti­sche Symbiose mit Vertre­tern der unga­ri­schen Oppo­si­tion einge­gangen sind. Fach­lich genauso frag­würdig ist, dass sie sich viel­fach nicht einmal mehr die Mühe machen, auch einmal die andere Seite zu Wort kommen zu lassen. Und wenn, dann nur in einer Weise, dass die Grund­aus­sage ihres Beitrags auf keinen Fall gefährdet wird. Genau davon handelt der Erleb­nis­be­richt der unga­ri­schen Pro-Fami­lien-Akti­vistin Fruz­sina Skrabski.

Vielen west­li­chen Arti­keln kann man ihre wirk­li­chen Autoren anmerken

Den abso­luten Vogel in Sachen unaus­ge­wo­gener Bericht­erstat­tung schoss jetzt aber ein Doku­men­tar­film von Arte ab. Die Macher dieses rein tech­nisch anspruchs­voll produ­zierten Beitrags brachten das Kunst­stück fertig, nur einen einzigen Orbán-Vertei­diger, dafür aber 22 (!) Orbán-Kritiker zu inter­viewen, um ihre Anti-Orbán-Thesen zu „beweisen“. 22 zu 1 – ohne dass einem ein Rest an Berufs­ethos in die Parade fährt, das muss man erst einmal können!

Wenn Jour­na­lismus zur Propa­ganda wird

Es geht hier nicht darum, dass die amtie­rende unga­ri­sche Regie­rung nicht kriti­siert werden sollte. Proble­ma­tisch wird es jedoch, wenn sich gewisse Jour­na­listen immer mehr zu partei­ischen Schieds­rich­tern aufschwingen. Statt ihre Leser zum Nach­denken anzu­regen und ihnen saubere Infor­ma­tionen zum Bilden einer eigenen Meinung zu bieten, sehen sie ihre vordring­liche Aufgabe darin, die Leser zu erziehen und ihnen klar­zu­ma­chen, wie sie über bestimmte Dinge zu denken haben. Hier wird Jour­na­lismus zur reinen Propa­ganda und gräbt sich damit sein Wasser ab.

Dieser Beitrag erschien zuerst in der Buda­pester Zeitung.

*) Jan Mainka ist Chef­re­dak­teur und Heraus­geber der Buda­pester Zeitung, einem unserer Koope­ra­ti­ons­partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.