Der Münchener C. H. Beck-Verlag trennt sich von einem Autor.



Hans-Georg Maaßen ist den poli­tisch Korrekten ein Ärgernis. Als Chef des deut­schen Verfas­sungs­schutzes wird er 2018 von der dama­ligen Merkel-Regie­rung in den einst­wei­ligen Ruhe­stand versetzt, weil er bestreitet, dass es für eine angeb­liche „Hetz­jagd“ auf Ausländer in der mittel­deut­schen Stadt Chem­nitz hinrei­chende Belege gegeben habe. Außerdem haftet ihm eine soge­nannte Kontakt­schuld an, da er mit leib­haf­tigen AfD-Poli­ti­kern geredet habe. Derzeit ist Maaßen im Gespräch, weil er für den Vorsitz der Werte­union kandi­diert. Diese Werte­union ist eine Verei­ni­gung aus CDU-Mitglie­dern und ‑Sympa­thi­santen, deren Ziel es ist, die CDU auf einen konser­va­tiven Kurs zu bringen.

Das woke Milieu gibt sich frei­lich nicht damit zufrieden, Maaßen als obersten Verfas­sungs­schützer abzu­schießen. Nein, man will einer solchen Person auf allen Linien schaden. Zum Beispiel durch ein Publi­ka­ti­ons­verbot im wissen­schaft­li­chen Bereich. Im konkreten Fall wirft ein gewisser Stefan Huster den ersten Stein. Huster, ein Sozi­al­rechtler aus Bochum, betreut im ange­se­henen Grund­ge­setz-Kommentar von Volker Epping/Christian Hill­gruber, heraus­ge­geben vom Wissen­schafts­verlag C. H. Beck, die Grund­ge­setz-Artikel 20 und 20a, Maaßen hingegen seit 2009 die Artikel 16 und 16a.

In der „Frank­furter Allge­meinen Zeitung“ (FAZ) vom 17. August 2022 veröf­fent­licht Huster einen Gast­bei­trag. Der Unter­titel verrät bereits, woher der Wind weht: Warum ich das Grund­ge­setz nicht mehr gemeinsam mit Hans-Georg Maaßen kommen­tieren möchte. Der offenbar über Gebühr sensible Kommen­tator empfindet nach eigenem Bekunden ein Stör­ge­fühl, weil sein Beitrag zwischen zwei Buch­de­ckeln mit Maaßen erscheine. Sein leicht durch­schau­bares Begehren: Der C. H. Beck-Verlag möge sich doch von Maaßen trennen.

Der Verlag erteilt Huster eine Abfuhr, die beiden Heraus­geber des Grund­ge­setz­kom­men­tars, Epping und Hill­gruber, Profes­soren in Hannover und Bonn, werfen Huster in einem Rund­brief an die übrigen Autoren vor, den Verlag und die Heraus­geber unter unge­bühr­li­chen poli­ti­schen Druck zu setzen und in Miss­kredit zu bringen. Ihr Grund­ge­setz-Kommentar sei keines­wegs als Gemein­schafts­un­ter­nehmen der Autoren zu verstehen. Jeder sei inso­weit allein für das verant­wort­lich, was er selbst von sich gebe. Daraufhin zieht sich Huster zurück. Er möchte nicht mit Maaßen arbeiten, weil dieser in mancherlei Hinsicht nicht mehr auf dem Boden des Grund­ge­setzes zu stehen scheine. Als Beispiel nennt er Maaßens Sympa­thie für das „Regime“ von Viktor Orbán in Ungarn.

Doch die Woken geben sich nicht geschlagen. Am 8. Januar 2023 veröf­fent­licht die „Süddeut­sche Zeitung“ (SZ) einen Artikel von Ronen Steinke. Der Autor rügt darin, der ehema­lige deut­sche Verfas­sungs­schutz-Chef werde von C. H. Beck noch immer publi­ziert. Das Verlags­haus bleibt unbe­ein­druckt, was ihm einen aner­ken­nenden Text in der „Neuen Zürcher Zeitung“ (NZZ) einbringt. In der Druck­aus­gabe vom Samstag, dem 14. Jänner 2023, ist unter dem Titel Versuch einer Einschüch­te­rung – C. H. Beck wird kriti­siert, weil er Hans Georg Maassen (Anmer­kung E. K.-L.: Die Schweizer verwenden kein „scharfes s“) publi­ziert. Zu Recht bleibt der Verlag stand­haft unter anderem zu lesen, beim Verlag sei man von Maaßens wissen­schaft­li­cher Unta­de­lig­keit über­zeugt. Dessen Beiträge zu den Artikel 16 und 16a im Beck-Online-Kommentar des Grund­ge­setzes seien lege artis und in keiner Weise rechts­wis­sen­schaft­lich zu beanstanden.

Die NZZ wört­lich: „Was auch immer SZ und FAZ also vorhaben: Einen Kron­zeugen gegen den Fach­bei­trag von Hans-Georg Maassen haben sie nicht gefunden. Inso­fern handelt es sich hier um ein klas­si­sches Stück Elend der deut­schen Debatte: Es geht nicht darum, was jemand sagt, es geht darum, wer es gesagt hat. Das ist gefähr­lich für jeden plura­lis­ti­schen Diskurs. Inso­fern ist die Stand­haf­tig­keit des C.-H.-Beck-Verlags vorbildlich.

… Der C.-H.-Beck-Verlag schützt Maas­sens wissen­schaft­lich-publi­zis­ti­sches Werk, an dem nicht einmal seine Gegner etwas auszu­setzen finden, vor Gesin­nungs-Cance­ling. Und das ist sehr gut so.“

Der Stand­punkt der NZZ ist erfri­schend objektiv. Doch dann bekommt C. H. Beck kalte Füße. Der Verlag gibt am 18. Januar bekannt, er hätte nach Möglich­keiten gesucht, den Vertrag mit Maaßen zu beenden. Daraufhin habe dieser von sich aus den Vertrag gekün­digt. Zwar sei Maaßens Kommentar zum Grund­ge­setz fach­lich nicht zu bean­standen. Wohl aber sei, so der Verlag, hinsicht­lich der Person und der öffent­li­chen Äuße­rungen von Dr. Maaßen eine heftige Diskus­sion mit fort­schrei­tender Pola­ri­sie­rung entstanden, bei der sich die unver­söhn­li­chen Posi­tionen verselbst­stän­digt haben. Diese Diskus­sion, so C. H. Beck weiter, schade dem Grund­ge­setz­kom­mentar, den Heraus­ge­bern und dem Verlag.

Fazit: Der Fall Maaßen ist ein Lehr­bei­spiel, wie die Woken Zeit­ge­nossen mit unan­ge­passten Meinungen aus dem Verkehr ziehen. Der Mecha­nismus stellt sich als ausge­spro­chen perfid dar. Ein Jour­na­list schreibt einen Artikel als Einschüch­te­rung: Leute, schaut her, da ist ein Verlag, der publi­ziert einen hoch­pro­ble­ma­ti­schen Autor. Zwar sei am Werk an sich nichts einzu­wenden, aber der Autor agiere in seiner Frei­zeit in der Sphäre von Rassismus und Verschwö­rungs­theo­rien. Wenn der Verlag den Autor nicht besei­tige, gelte er fortan selbst verdächtig als refu­gium pecca­torum, sohin als Hort der Sünder wider den poli­tisch-korrekten Zeitgeist.

Dann dräuend die unaus­ge­spro­chene Frage an den Verlag: Wollen Sie diesem Mann wirk­lich die Treue halten? Es kommt, was kommen muss: Der Beck-Verlag knickt ein, schei­tert somit als Wissen­schafts­verlag mit dem Anspruch, die Frei­heit der Lehre zu vertei­digen, wirft sich vor der woken Meute in den Staub und tut Buße: Wir distan­zieren uns von allen extremen poli­ti­schen Äuße­rungen von Autoren, die die Grenzen des verfas­sungs­recht­lich Vertret­baren austesten.

Armes Deutsch­land.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf Dieser Beitrag erschien zuerst auf ZURZEIT , unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION

Bitte unter­stützen Sie unseren Kampf für Frei­heit und Bürgerrechte.

Für jede Spende (PayPal oder Bank­über­wei­sung) ab € 10.- erhalten Sie als Danke­schön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „CORONA-DIKTATUR? NEIN DANKE“ porto­frei und gratis! Details hier.