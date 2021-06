Georgia Audubon, eine Gesell­schaft, die Vögel und ihren natür­li­chen Lebens­raum schützt, will „Barrieren zwischen Orni­tho­logen und Vogel­fans verschie­dener Rasse besei­tigen“

„Das rassis­ti­sche Erbe, das viele Vögel tragen“ ist der Titel eines Arti­kels in der Washington Post, in dem sich Darryl Fears mit einem „wich­tigen kultu­rellen Problem“ beschäf­tigt, von dem die Welt nicht wusste, dass es wichtig ist und über das sie spre­chen sollte.

Orni­tho­logen debat­tieren über die Umbe­nen­nung einiger Vögel, da es sich haupt­säch­lich um Arten handelt, die Namen von „Skla­ven­händ­lern, Rassisten und Grab­räu­bern“ tragen.

Ameri­ka­ni­sche Vogel­kundler debat­tieren derzeit, ob sie die Namen von 150 Vogel­arten ändern sollen, deren Namen jemanden ehren, der in der Vergan­gen­heit mit Skla­verei und Auto­ri­ta­rismus in Verbin­dung gebracht wurde. Aus diesem Grund hat Georgia Audubon, eine Gesell­schaft, die Vögel und ihren natür­li­chen Lebens­raum schützt, die schwarze Orni­tho­login Corina Newsom einge­stellt. Laut dem Direktor des Unter­neh­mens stellt sie den ersten Schritt dar, um Barrieren zwischen von Orni­tho­logen und Vogel­fans verschie­dener Rassen abzubauen.

Es gibt Vogel­arten auf der Welt, wie Bachman’s Sparrow oder Wallace’s Fruit-Dove, die Namen von Männern tragen, die laut The Washington Post für ihre pseu­do­wis­sen­schaft­li­chen Studien Schädel aus India­ner­grä­bern gestohlen und mit schwarzen Sklaven gehan­delt haben. Insge­samt sind sechs verschie­dene Vogel­arten nach dem bekannten briti­schen Natur­for­scher Alfred Russell Wallace benannt. Er entwi­ckelte wie Charles Darwin eine Evolu­ti­ons­theorie und rühmte sich laut dem Artikel, ein schwarzes Kind groß­ge­zogen zu haben, nachdem er auf seiner Afri­ka­reise seine Mutter erschossen hatte, weil er sie angeb­lich für ein Tier gehalten hatte. Die anderen drei Vogel­arten sind nach James Sligo Jameson benannt, einem briti­schen Natur­for­scher, der „in ein abscheu­li­ches Verbre­chen an einem jungen Mädchen verwi­ckelt war, das er zum Vergnügen gekauft hatte.“

Für die asia­tisch-ameri­ka­ni­sche Orni­tho­login Olivia Wang sind diese Namen „eine Erin­ne­rung daran, dass dieses Feld, in dem ich arbeite, in erster Linie von Menschen entwi­ckelt und geprägt wurde, die nicht so sind wie ich, die mich wahr­schein­lich als minder­wertig ange­sehen hätten.“

„Sie sind auch eine Erin­ne­rung daran, wie die west­liche Orni­tho­logie und die Natur­for­schung im Allge­meinen oft an eine kolo­nia­lis­ti­sche Denk­weise der Erobe­rung und Ausbeu­tung und der Behaup­tung des Besitzes von Dingen gebunden war, anstatt von den Menschen zu lernen, die bereits Teil des Ökosys­tems waren und ein Leben lang neben diesen Vögeln gelebt hatten“, fügte sie hinzu.

In dem Artikel betont der Autor Darryl Fears, dass die National Audubon Society selbst einen umstrit­tenen Namen hat. Sie ist nach dem berühmten Orni­tho­logen John James Audubon benannt, der eben­falls ein Skla­ven­händler gewesen sein soll.

„Ich bin zutiefst beun­ru­higt über die rassis­ti­schen Hand­lungen von John James Audubon und erkenne, wie schmerz­haft dieses Vermächtnis für Schwarze, Indi­gene und Farbige ist, die zu unseren Mitar­bei­tern, Frei­wil­ligen, Spen­dern und Mitglie­dern gehören“, sagte Eliza­beth Gray von der National Audubon Society.

Die Orni­tho­login Corina Newsom sagt sogar, sie habe sich Sorgen gemacht, als sie zum ersten Mal ein Arbeits­hemd mit dem Namen von Audubon anhatte.

„Ich hatte das Gefühl, den Namen eines Unter­drü­ckers zu tragen, den Namen von jemandem, der meine Vorfahren versklavt hat“, sagte sie.

Während die Bemü­hungen, einige Vogel­arten und Audubon umzu­be­nennen, erfolglos waren, änderten einige Leute ihre Meinung nach dem Vorfall im letzten Jahr im New Yorker Central Park, als eine weiße Frau die Polizei auf einen schwarzen Vogel­be­ob­achter ansetzte. Sie beschul­digte ihn fälsch­li­cher­weise, sie und ihren Hund bedroht zu haben.

„Inner­halb weniger Tage nach dem Vorfall im Central Park im letzten Jahr half Newsome, eine sehr öffent­liche Erklä­rung zu orga­ni­sieren, die als Black Birders Week bezeichnet wurde“, sagte Fears.

Diese Bewe­gung wollte darauf hinweisen, dass es auch unter der schwarzen Bevöl­ke­rung Menschen gibt, die sich auf Orni­tho­logie und Natur­wis­sen­schaften spezia­li­siert haben.

Quelle: Echo24.cz