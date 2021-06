Der Kampf gegen den poli­ti­schen Islam ist seiner Meinung nach eine wich­tige Aufgabe

Der CDU-Poli­tiker Hans-Jürgen Irmer hat eine „Land­karte des poli­ti­schen Islams“ für Deutsch­land gefor­dert und sich dabei auf das aktu­elle Projekt der Univer­sität Wien und der Doku­men­ta­ti­ons­stelle Poli­ti­scher Islam bezogen, das mehr als 600 musli­mi­sche Orga­ni­sa­tionen, Vereine und Moscheen auf einer „Islam­karte“ in Öster­reich auflistet.

„Der Kampf gegen den poli­ti­schen Islam ist eine wich­tige Aufgabe. So etwas sollte es auch in Deutsch­land geben“, so der Bundes­tags­ab­ge­ord­nete gegen­über der Jungen Frei­heit.

„Öster­reich zieht die rich­tigen Schlüsse“, betonte Irmer. Es sei richtig und wichtig, „Erkennt­nisse zu gewinnen, zum Beispiel darüber, wer wo sitzt und welche Funk­tionen er hat“. Es ergänze das vor wenigen Wochen von der Unions­frak­tion beschlos­sene Maßnah­men­paket gegen „poli­ti­schen Isla­mismus“. In dem Posi­ti­ons­pa­pier heißt es unter anderem, dass die Finan­zie­rung von Moscheen aus dem Ausland trans­pa­renter gemacht werden müsse. Ausserdem soll die staat­liche Zusam­men­ar­beit mit Orga­ni­sa­tionen des poli­ti­schen Islam beendet werden. Bund, Laender und Kommunen muessten auch bei der Prae­ven­ti­ons­ar­beit enger zusammenarbeiten.

Musli­mi­scher Verband kündigt Klage an

An dem Projekt „Land­karte des poli­ti­schen Islam“ werde noch gear­beitet, heißt es auf der Website des Projekts. Öster­reich hat dem poli­ti­schen Islam nach dem isla­mis­ti­schen Terror­an­schlag in Wien im vergan­genen November den Kampf angesagt

Die Musli­mi­sche Jugend Öster­reich kündigte eine Klage gegen das Projekt an. Öster­rei­chi­sche Islam­ver­bände und linke Poli­tiker hatten zuvor kriti­siert, dass das Projekt die Sicher­heit von Vertre­tern des Islam in Öster­reich gefährde und Vorur­teile gegen Muslime geschürt würden.

Inte­gra­ti­ons­mi­nis­terin vertei­digt „Islam­karte

Die öster­rei­chi­sche Inte­gra­ti­ons­mi­nis­terin Susanne Raab (ÖVP) wies die Vorwürfe zurück.

„Es geht keines­wegs um einen Gene­ral­ver­dacht gegen Muslime“, sagte sie. „Es geht um den gemein­samen Kampf gegen den poli­ti­schen Islam als Nähr­boden für Extremismus.“

Auch mögliche Sicher­heits­be­denken sieht sie nicht.

„Wenn Sie jetzt sagen, Sie gründen einen isla­mi­schen Verein, wollen aber nicht, dass jemand weiß, was Sie tun und wer Sie sind, dann zeigt das genau das Problem, nämlich dass Sie lieber in privaten Hinter­zim­mern predigen“, erklärte sie.

Die Minis­terin fügte hinzu, dass die Erstel­lung der Karte auch im Inter­esse derje­nigen Muslime sei, die mit extre­mis­ti­schen Strö­mungen nichts zu tun haben wollen.

„Sie sollen auch wissen, in welche Moschee sie gehen und welche Struk­turen und Ideo­lo­gien dahinter stehen“, erklärte sie.

