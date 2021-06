Nach der ille­galen Einreise von 2.000 unbe­glei­teten Minder­jäh­rigen erklären 92% der befragten marok­ka­ni­schen Fami­lien, dass ihre Kinder in Spanien bleiben sollen

Das Problem der unbe­glei­teten minder­jäh­rigen Flücht­linge (MUFL) in Ceute spitzte sich in der vergt­an­genen Woche deut­lich zu: mehr als tausend marok­ka­ni­sche MUFL halten sich seit der Migra­ti­ons­krise, die das Nach­bar­land am 17. Mai ausge­löst hatte, dort auf.

Es genügt, fast überall in der Stadt, von Benítez bis Santa Cata­lina, spazieren zu gehen, um zu sehen, dass es immer noch Hunderte solcher Jugend­li­cher auf der Straße gibt. Die lokale Verwal­tung hat bereits 1.125 von ihnen aufge­nommen, einschließ­lich der 238, die im Heim „La Espe­r­anza“ unter­ge­bracht sind, und von denen einige bald von den verschie­denen auto­nomen Regionen Spaniens in Form eines „beispiel­losen“ Soli­da­ri­täts­me­cha­nismus verteilt werdensollen.

Von den Neuan­kömm­lingen hat die Stadt 920 poli­zei­lich regis­triert. In Piniers gibt es 171 Jungen und 67 Mädchen. Im Sport­zen­trum Santa Amelia 245 männ­liche Jugend­liche und in den Lager­hallen von Tarajal weitere 364.

Die gewis­sen­hafte Prozedur, die das spani­sche Gesetz vorschreibt und die der Kinder­schutz­dienst unter der Leitung von Toñi Palomo „buch­sta­ben­ge­treu“ befolgt, hat damit begonnen, in einem Scree­ning-Prozess voran­zu­kommen, indem im Kran­ken­haus Alters­be­stim­mungs­tests für dieje­nigen durch­ge­führt werden, deren Alter zwei­fel­haft ist. Diesen Freitag wurden die ersten zehn Tests durch­ge­führt und die NGO Save The Children hat bereits mehr als 150 persön­liche Inter­views mit Kindern und Jugend­li­chen durchgeführt.

Sie erhielten Doku­mente, die unnö­tige radio­lo­gi­sche Unter­su­chungen vermeiden und die Verfahren in etwas mehr als der Hälfte der Fälle beschleu­nigen sollen. Ferner wurden Kontakte mit 79 Fami­lien der Jugend­li­chen herge­stellen. Das Ergebnis dieser Gespräche war „nieder­schmet­ternd“.

Unab­hängig davon, ob sie getäuscht wurden oder nicht, zogen es 92,5 % der Eltern vor, dass ihre Kinder in Spanien bleiben sollen, und zwar „aus sozio­öko­no­mi­schen Gründen, fami­liären Gründen, Geld­mangel, Armut, Erhö­hung der Medi­ka­men­ten­kosten…“ usw. Nur in sechs Fällen wurde eine posi­tive Antwort zur Rück­kehr der Kinder gefunden. Jetzt geht es darum, sich mit der Posi­tion des Nach­bar­landes ausein­an­der­zu­setzen, um die Wieder­ver­ei­ni­gung der Fami­lien zu erleichtern.

„Bei Wieder­ver­ei­ni­gungs­ver­fahren ist es nicht nur notwendig, die Abstam­mung zu über­prüfen, sondern auch die Risiken des Kontakts zu bewerten. Die Durch­führ­bar­keit der Rück­kehr und die Zustim­mung der Eltern und der Minder­jäh­rigen machen uns verant­wort­lich für diese Minder­jäh­rigen. Wir können sie nicht einfach der Polizei anver­trauen, geschweige denn den Grenz­wa­chen, die ihnen vor zwei Wochen die Türen geöffnet haben, damit sie ihr Land verlassen konnten“, argu­men­tiert der Leiter des Bereichs.

Quelle: El Faro de Ceuta

