Chef von Moderna: „Wir werden für immer mit diesem Virus leben müssen“

Stéphane Bancel, der CEO von Moderna, einem der führenden Hersteller von Covid19-Impf­stoffen, sagte, er glaube, dass das Coro­na­virus bleiben werde. „Wir werden wohl für immer mit diesem Virus leben müssen“, erklärte Bancel am vergan­genen Mitt­woch während eines Podi­ums­ge­sprächs der JPMorgan Health­care Konferenz.

Viele Gesund­heits­ex­perten, wie der wissen­schaft­liche Chef­be­rater Groß­bri­tan­niens, Patrick Vall­ance, glauben, dass COVID-19 ende­misch ist, was bedeutet, dass es immer da sein wird, genau wie die Grippe.

Darüber hinaus haben viele Personen des öffent­li­chen Lebens wie Bill Gates und Dr. Anthony Fauci erklärt, dass sich das Leben erst dann „norma­li­sieren“ wird, wenn die Bevöl­ke­rung weit­ge­hend geimpft ist.

Das Auftreten neuer Stämme von COVID-19 wirft jedoch die Frage auf, ob die Gesund­heits­be­hörden Lock­down-Maßnahmen auf Dauer für notwendig halten.

Der Moderna-Chef selbst hat auch ange­deutet, dass weiterhin neue Impf­stoffe produ­ziert werden, wenn neue Vari­anten des Virus auftauchen.

„Die Gesund­heits­be­hörden müssen ständig neue Vari­anten des Virus über­wa­chen, damit die Wissen­schaftler Impf­stoffe zu ihrer Bekämp­fung herstellen können“, sagte Stéphane Bancel am Mitt­woch während des Podiumsgesprächs.

„Forscher in Ohio berich­teten am Mitt­woch, dass sie zwei neue Vari­anten entdeckt haben, die wahr­schein­lich aus den Verei­nigten Staaten stammen und dass eine von ihnen schnell zum domi­nanten Stamm in Columbus, Ohio, über einen Zeit­raum von drei Wochen Ende Dezember und Anfang Januar wurde“, berichtete

COVID-19 ist vermut­lich das fünfte Coro­na­virus, das ende­misch wird. Zusammen sind die anderen vier für etwa ein Viertel aller Erkäl­tungen verant­wort­lich.

In den meisten Fällen verur­sa­chen sie Symptome vom Typ Erkäl­tung“, sagte Richard Webby, ein Influ­enza-Experte am St. Jude Children’s Rese­arch Hospital in Memphis, Tennessee. „Das könnte das wahr­schein­lichste Endsze­nario sein, wenn sich diese Sache durch­setzt“, sagte Webby über COVID-19.

Quelle: MPI