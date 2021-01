Neue globale Macht­ver­hält­nisse im neuen Jahr­hun­dert zeichnen sich ab

Einschnei­dende Entwick­lungen über die letzten Jahr­zehnte lassen funda­men­tale Macht­ver­schie­bungen zwischen den globalen Mächten und in den supra­na­tio­nalen Orga­ni­sa­tionen, wie z.B. den Vereinten Nationen, erwarten. Als die Charta der Vereinten Nationen im Oktober 1945 rati­fi­ziert wurde zählte die Welt­be­völ­ke­rung 2,5 Milli­arden Erdbe­wohner unter einer bi-polaren Welt­ord­nung mit insge­samt nur zwei Machtblöcken.

Seither sind 75 Jahre vergangen und tief­grei­fende Umwäl­zungen haben eine stark verän­derte Ausgangs­lage und völlig neue Situa­tion hinterlassen:

Ø der Anstieg der Welt­be­völ­ke­rung auf 7.6 Milli­arden Menschen

Ø der spek­ta­ku­läre Aufstieg von China

Ø das wieder­erstarkte Russ­land nach Auflö­sung der Sowjet Union

Ø die poli­ti­sche Über­deh­nung der USA als „Welt­po­li­zist“ der Vergangenheit

Ø das Entstehen einer multi­po­laren Welt­ord­nung nach Fall des Eisernen Vorhangs

Eine Schmä­le­rung einge­ses­sener Macht­ver­hält­nisse kann Entzugs­er­schei­nungen auslösen, denn es fällt schwer auf vorma­lige Hege­mo­ni­al­an­sprüche wieder zu verzichten. Wie die Geschichte lehrt können Macht­ein­bußen sehr leicht krie­ge­ri­sche Konflikte verur­sa­chen. Bevor es dazu kommt, wird um die Gunst poten­ti­eller Verbün­deter gebuhlt, doch der aufstei­gende und vermeint­lich schul­dige staat­liche Konkur­rent mit über­trie­benen Vorwürfen überzogen.

So könnte man die schrillen Töne des anglo­ame­ri­ka­ni­schen Estab­lish­ments gegen China und Russ­land inter­pre­tieren. Die atlan­ti­schen Kartell­me­dien werden nicht müde, die Schuld am eigenen Versagen der chine­si­schen oder russi­schen Seite zuzu­schieben: Ob zu nega­tive Leis­tungs­bi­lanz­de­fi­zite, zu viele Grip­pe­viren im eigenen Land oder zu wenig Profite aus den welt­weiten Protek­to­raten, selten werden eigene Fehl­leis­tungen dafür verant­wort­lich gemacht. Denn viel leichter fällt es, die Schuld eigenen Versa­gens den aufstre­benden neuen Mächten anzudichten.

Das atlan­ti­sche Estab­lish­ment versucht die euro­päi­schen Protek­to­rate in seine Konflikte gegen China und Russ­land mit hinein zu ziehen. Zugleich bemühen sich die vermeint­li­chen Hilfs­wil­ligen aus Europa aus ihren Kriegs­aben­teuern, wie z.B. in Afgha­ni­stan, Syrien oder Libyen auszu­steigen. Um wieder­holten Kriegs­be­tei­li­gungen künftig zu entgehen, wäre es notwendig eine alter­na­tive Politik zu ergreifen und beispiels­weise auch die Vorschläge aus dem Reich der Mitte in Erwä­gung zu ziehen:

Atlan­ti­sche Medi­en­mo­no­pole wurden nicht dazu geschaffen ihren Konsu­menten ein neutrales Bild zu vermit­teln. Dazu kommt, dass im Westen ein kurz­fris­tiger Zick-Zack Kurs und tages­po­li­ti­sche Oppor­tu­ni­täten domi­nieren. Das Regie­rungs­mo­dell Chinas hingegen erlaubt dem Land auch lang­fris­tigen Zielen nach­zu­gehen. Vor diesem Hinter­grund könnten Erkennt­nisse aus östli­chen Quellen Europa sehr nütz­lich sein. Ausführ­liche poli­ti­sche Erklä­rungen von Seiten des chine­si­schen Präsi­denten liegen dem Buch­handel mitt­ler­weile in insge­samt drei Bänden vor. Sie vermögen die Ziele und Politik Chinas direkt und unver­fälscht – ohne jeden Medi­en­filter – wiederzugeben:

Xi Yinping spricht

- zum Umwelt­schutz und zur ökolo­gi­schen Zivilisation

In seinem Gratu­la­ti­ons­schreiben unter dem Titel – Blauer Himmel, grüne Wiesen und sauberes Wasser – an das Eco Forum in Guiyang 2013 schreibt Präsi­dent Xi Jinping, dass „der Eintritt in eine neue Ära der ökolo­gi­schen Zivi­li­sa­tion und Aufbau eines harmo­ni­schen Chinas, wich­tige Elemente zur Reali­sie­rung des chine­si­schen Traums wären … China werde den Austausch und die Zusam­men­ar­beit mit allen Ländern im ökolo­gi­schen Bereich vertiefen…“

- Aufbau neuar­tiger Bezie­hungen zwischen den Großmächten

In einem Vortrag im Jahr 2013 vor dem Moskauer Institut für Inter­na­tio­nale Bezie­hungen führte Xi Jinping aus:

„… In dieser Welt sind Frieden, Entwick­lung und Koope­ra­tion zum gemein­samen Nutzen zum Trend der Zeit geworden. Das alte Kolo­ni­al­system ist wie Karten­haus in sich zusam­men­ge­stürzt… Kein Land in der Welt und keine Staa­ten­gruppe sind noch in der Lage, allein über welt­po­li­ti­sche Ange­le­gen­heiten zu entscheiden.

…Wenn man mit dem Vorwärts­lauf der Zeit Schritt halten möchte, darf man es nicht dabei bewenden lassen, physisch bereits im 21. Jahr­hun­dert ange­kommen zu sein, aber psychisch noch in der Vergan­gen­heit zu verharren, in der alten Zeit der kolo­nialen Expan­si­ons­be­stre­bungen, im Denken des Kalten Krieges, gefangen im Rahmen des alten Nullsummenspiels.

… der Aber­glaube an Waffen­ge­walt als Mittel zur Bewäl­ti­gung von Problemen verbietet sich erst recht… Mit dem unauf­halt­samen Vorwärts­dringen der Multi­po­la­rität der Welt, der Entwick­lung der wirt­schaft­li­chen Globa­li­sie­rung, der kultu­rellen Viel­falt und der Infor­ma­ti­ons­ge­sell­schaft stehen der Mensch­heit heute bessere Bedin­gungen als je zuvor zur Verfü­gung, um große Schritte in Rich­tung Frieden und Entwick­lung zu machen. Die Zusam­men­ar­beit, von dem beide Seite profi­tieren, ist der realis­ti­sche Weg zur Umset­zung dieses Zieles…

Das Schicksal der Welt muss von den Völkern aller Länder gemeinsam bestimmt werden. Für Ange­le­gen­heiten, die unter die Souve­rä­nität der Länder fallen, dürfen nur die Regie­rung und das Volk des bestref­fenden Landes zuständig sein… Das ist das demo­kra­ti­sche Prinzip zur Behand­lung inter­na­tio­naler Ange­le­gen­heiten, dem die inter­na­tio­nale Gemein­schaft geschlossen folgen sollte.

… Die Bezie­hungen zwischen China und Russ­land zählen zu den wich­tigsten bila­te­ralen Bezie­hungen der Welt, noch mehr: die Bezie­hungen zwischen Russ­land und China sind die besten zwischen Großmächten.

… starke chine­sisch russi­sche Bezie­hungen… sind auch eine wich­tige Garantie für den Frieden und die Stabi­lität in der Welt…

… Nach der „Teestraße“ aus dem 17. Jahr­hun­dert wird nun die Öl- und Gaspipe­line zwischen China und Russ­land zur neuen „Schlag­ader des Jahr­hun­derts“… wir werden unsere Zusam­men­ar­beit auf Gebiete erwei­tern, wie Infra­struktur, Hoch­tech­no­logie, Entwick­lung und Produktion…

- Neuar­tige Bezie­hungen zwischen China und den USA aufbauen

Anläss­lich einer Pres­se­kon­fe­renz zusammen mit dem US Präsi­denten am 7. Juni 2013 gab Präsi­dent Xi Jinping folgende Erklä­rungen ab: …wir beide sind der Ansicht, dass China und die USA ange­sichts der raschen Entwick­lung der Globa­li­sie­rung und realen Gege­ben­heiten mit allen Staaten letzt­lich in einem Boot sitzen und einen neuen Weg einschlagen sollten, der sich von Konflikten der Groß­mächte in der Vergan­gen­heit unter­scheidet… Wir kamen darin überein, unsere Makro­wirt­schafts­po­litik besser abzu­stimmen und durch wirt­schaft­liche Entwick­lung beider Länder unsere Zusam­men­ar­beit auszu­bauen und schließ­lich ein starkes, nach­hal­tiges und ausge­wo­genes wirt­schaft­li­ches Wachstum in der Asien-Pazifik-Region sowie welt­weit zu realisieren…

Die chine­si­sche und die ameri­ka­ni­sche Nation sind beide groß­ar­tige Nationen, beide Völker sind groß­artig Völker…

China gehört zu den Opfer­staaten von Hacker­an­griffen und tritt entschlossen für die Vertei­di­gung im Internet ein, daran haben China und die USA ein gemein­sames Interesse…“

- eine Brücke der Freund­schaft und Koope­ra­tion zwischen Asien & Europa ausbauen – Rede Xi am Collège d‚Europe in Brügge, Belgien – 1.4.2014

„… Wir müssen uns gemeinsam anstrengen, vier Brücken zu schlagen, nämlich für den Frieden, für das Wachstum, für Reformen und für Zivi­li­sa­tionen, so dass wir global gesehen eine noch einfluss­rei­chere, umfas­sende stra­te­gi­sche Part­ner­schaft zwischen China und der EU einrichten können.

… wir müssen die beiden großen Märkte China und Europa mitein­ander verbinden. China und die EU sind wich­tige Wirt­schafts­mächte, die ein Drittel der Welt­wirt­schaft bestreiten. Wir müssen gemeinsam zu offenen Märkten stehen, die Verhand­lungen über Inves­ti­ti­ons­ab­kommen beschleu­nigen… (Anmer­kung: Eine Eini­gung konnte zum Jahres­ende 2020 erzielt werden: Die Rati­fi­zie­rung wird bis 2022 erwartet) und das große Ziel verwirk­li­chen unser bila­te­rales Handels­vo­lumen auf eine Billion USD auszubauen…

(Anmer­kung: Im Jahr 2019 betrug das Handels­vo­lumen zwischen der EU und China € 560 Milliarden)

… Die Chinesen vertreten den Stand­punkt, dass „Harmonie in der Verschie­den­heit“ zu suchen ist, während die EU das Motto „In Viel­falt geeint“ betont.“

- Gemeinsam die Wirt­schaft entlang der Seiden­straße aufbauen

In einer Rede am 7.9.2013 an der Univer­sität Nazar­bayev in Kasach­stan erläu­terte Präsi­dent Xi Yinping:

„Vor über 2100 Jahren wurde Zhang Qian, der während der Han Dynastie lebte, zweimal als Gesandter in einer Frie­dens- und Freund­schafts­mis­sion nach Zentral­asien geschickt. Dabei gelang es ihm… auch die Seiden­straße zu erschließen, die den Osten mit dem Westen und Europa mit Asien verbindet…

… China geht unbe­irrt den Weg der fried­li­chen Entwick­lung weiter und verfolgt entschlossen eine unab­hän­gige und selbst­stän­dige Außen­po­litik des Friedens…

… Wir sind bereit, mit den zentral­asia­ti­schen Staaten über bila­te­rale Bezie­hungen im Rahmen der Shang­haier Koope­ra­ti­ons­or­ga­ni­sa­tion (SCO) das gegen­sei­tige Vertrauen zu stärken, die Zusam­men­ar­beit zu vertiefen und mit vereinten Anstren­gungen die „drei Kräfte“ (Terro­rismus, Sepa­ra­tismus und Extre­mismus), den Drogen­handel sowie die grenz­über­schrei­tende orga­ni­sierte Krimi­na­lität zu bekämpfen, um ein gutes Umfeld für die wirt­schaft­liche Entwick­lung und das Wohl­ergehen der Völker in dieser Region zu schaffen…

… Eine verstärkte Zusam­men­ar­beit zwischen der Shang­haier Koope­ra­ti­ons­or­ga­ni­sa­tion (SCO) und der Eura­si­schen Wirt­schafts­ge­mein­schaft wird uns einen noch größeren Entwick­lungs­spiel­raum bieten.

… um unsere Zusam­men­ar­beit weiter zu vertiefen, sollten wir mit einem inno­va­tiven Koope­ra­ti­ons­mo­dell gemeinsam einen neuen Wirt­schafts­kor­ridor entlang der Seiden­straße aufbauen.

… wir sollten uns stärker für den freien Handel einsetzen. Fast drei Milli­arden Menschen leben entlang dem Seiden­straßen-Wirt­schafts­kor­ridor, der einen unver­gleich­li­chen Markt bietet.

… wir sollten über die Erleich­te­rung des Handels und der Inves­ti­tionen beraten und geeig­nete Pläne zum Abbau von Handels­bar­rieren ausarbeiten…

… wir sollten die Geld­zir­ku­la­tion beschleu­nigen. Zwischen China und Russ­land beispiels­weise besteht in der Zahlungs­ver­kehrs­ab­rech­nung bereits eine gute Zusammenarbeit.

Auf keinen Fall werden wir uns in die inneren Ange­le­gen­heiten eines zentral­asia­ti­schen Staates einmi­schen. Es liegt nicht im Bestreben Chinas, eine führende Macht­funk­tion in regio­nalen Ange­le­gen­heiten auszu­üben oder unsere Einfluss­sphäre zu erweitern…“

- Gemeinsam eine mari­time Seiden­straße des 21. Jahr­hun­derts aufbauen

In einer Rede vor dem indo­ne­si­schem Parla­ment am 3. Oktober 2013 sagte Präsi­dent Xi Yinping:

„China ist bereit den ASEAN Staaten aufrichtig gegen­über­zu­treten, mit Ihnen in aller Freund­schaft zu verkehren und das gegen­sei­tige poli­ti­sche und stra­te­gi­sche Vertrauen ständig weiter zu festigen.

… Auf der Welt gibt es kein allge­mein­gül­tiges Entwick­lungs­mo­dell, eben so wenig wie einen unab­än­der­li­chen, starren Entwicklungsweg.

… wir sollten uns in Fragen, die für die andere Seite von wesent­li­chem Belang sind, gegen­seitig unter­stützen und die Haupt­rich­tung der stra­te­gi­schen Zusam­men­ar­beit zwischen China und den ASEAN-Staaten unbe­irrt verfolgen.

Wir müssen uns vom Denken des Kalten Krieges lösen, statt­dessen für das neue Konzept der umfas­senden, gemein­samen und koope­ra­tiven Sicher­heit eintreten und gemeinsam Frieden und Stabi­lität in der Region bewahren.

Was die Meinungs­ver­schie­den­heiten und Strei­tig­keiten hinsicht­lich der terri­to­rialen Souve­rä­nität und mari­timen Rechte zwischen China und einigen südost­asia­ti­schen Ländern angeht, so müssen China und die ASEAN-Länder konse­quent an dem fried­li­chen Weg fest­halten, entspre­chende Fragen durch gleich­be­rech­tigte Dialoge und freund­schaft­liche Verhand­lungen ange­messen und sorgsam behan­deln, um die Gesamt­heit der bila­te­ralen Bezie­hungen und der regio­nalen Stabi­lität zu wahren.“

- die Entwick­lung in armen Gebieten beschleunigen

Aus Gesprä­chen des Präsi­denten Xi anläss­lich eines Besu­ches in der Hebei Provinz:

„… Die härtesten und schwie­rigsten Heraus­for­de­rungen, um eine Gesell­schaft mit beschei­denem Wohl­stand in jeder Hinsicht zu voll­enden, liegen in den länd­li­chen Gebieten, insbe­son­dere in den Armuts­ge­bieten unseres Landes. Wir können nicht davon spre­chen, eine Gesell­schaft mit beschei­denem Wohl­stand verwirk­licht zu haben, solange die länd­li­chen Gebiete, beson­ders die armen Teile auf dem Land, hinter der Entwick­lung des übrigen Landes zurückbleiben.

… Wir setzen uns alle dafür ein, die Betrof­fenen aus der Armut zu befreien und ihnen Wohl­stand zu ermöglichen.

… Die länd­li­chen Gebiete sehnen sich nach Entwick­lung und die Bauern fordern ein besseres Leben.

… Wir sollten alle an einem Strang ziehen und uns enga­gieren, um die Politik voll­ständig in die Praxis umzu­setzen und unseren Lands­leuten in den armen länd­li­chen Gebieten möglichst schnell ein besseres Leben zu verschaffen.“

Die oben genannten Zitate sollten genügen, um darzu­stellen, dass es neben der atlan­ti­schen Politik im Westen noch andere Modelle gibt, um die besten Lösungen zu reali­sieren. Den Aussagen der chine­si­schen Staats­füh­rung kann volle Glaub­wür­dig­keit einge­räumt werden, zumal China sich, im Gegen­satz zu den west­li­chen Seemächten, über mehrere Jahr­tau­sende seiner Geschichte niemals in kolo­niale Aben­teuer verstrickte. Diese histo­ri­sche Tatsache sollte man niemals vergessen!

Die oben genannten Zitate des chine­si­schen Präsi­denten wurden entnommen aus:



Xi Jing­ping: China Regieren

Band I : ISBN 978–7–1–909060‑3, Erschei­nungs­jahr 2014

Band II : ISBN 978–7‑11–911172‑8, Erschei­nungs­jahr 2017

Band III: ISBN 978–7‑11–912412‑4, Erschei­nungs­jahr 2020