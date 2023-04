Somit stellte Chinas Botschafter in Frank­reich, Lu Shaye, die Souve­rä­nität post­so­wje­ti­scher Länder in Frage – und zwar im fran­zö­si­schen Fern­seh­sender „LCI“.



„Im Völker­recht haben die Länder der ehema­ligen Sowjet­union keinen gültigen Status, weil es kein inter­na­tio­nales Abkommen gibt, das ihren Status als souve­räne Länder verwirklicht.“

Lu Shayes Äuße­rungen fielen auf die Frage eines TV-Mode­ra­tors, ob die Krim zur Ukraine gehöre.

Der China-Experte bei der Pariser Denk­fa­brik „Foun­da­tion for Stra­tegic Rese­arch“, reagierte darauf erstaunt, weil der chine­si­sche Botschafter damit die Exis­tenz von Ländern wie der Ukraine, Litauen, Estland und Kasach­stan „leugne“.

China’s ambassador to France (Lu Shaye) boldly claims that the former Soviet repu­blics have « no effec­tive status in inter­na­tional law » as « sove­reign states »

When asked whether he considers Crimea to be a part of Ukraine, the ambassador says „it depends“

