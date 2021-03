Die Heils­ver­spre­chungen im Zuge der welt­weit ange­lau­fenen Corona-Impfungen, wonach Geimpfte ihre Grund­rechte perfi­der­weise wieder zurück­er­halten, dürfte sich als abseh­bare Illu­sion erweisen. Denn diese wieder­ge­won­nenen Rechte und Frei­heiten werden nur temporär sein und von der staat­li­chen Willkür abhängen. Dank diversen Virus-Muta­tionen, muss sich der gewillte Bürger nämlich künftig mehr­mals pro Jahr impfen lassen, um wieder am Sozi­al­leben teil­haben zu dürfen (sofern er die Impfungen über­lebt), das bestätig nun auch CNN offiziell.

Limi­tierte Frei­heiten für Geimpfte

Unter der Über­schrift „CDC gives limited free­doms to fully vacci­nated“ erklärt der US-Ameri­ka­ni­sche Medi­en­kon­zern, dass es nun in den USA einen Maßnah­men­ka­talog der „US Centers for Disease Control and Preven­tion“ gebe, in dem fest­ge­schrieben steht, was Menschen dürfen, wenn sie voll­ständig gegen das Coro­na­virus geimpft sind.

Und das bedeutet vor allem: Man muss sich weiterhin an alle mögli­chen Corona-Maßnahmen und Vorgaben halten – trotz angeb­lich schüt­zender Impfung, die eine „neue Norma­lität“ ermöglicht.

So sollen sich Geimpfte nur im sehr kleinen Rahmen mit Nichge­impften treffen, müssen dabei Maske tragen und Sicher­heits­ab­stand halten. Auch die Quaran­täne entfällt für Geimpfte nur bedingt, denn sie werden künftig für 14 Tage „über­wacht“. Letzt­lich empfielt man den Geimpften, sich bei Krank­heits­sym­ptomen regel­mäßig gegen Covid-19 testen zu lassen, große Menschen­an­samm­lungen zu meiden und sich gegen die Muta­tionen, sofern es Impf­stoffe gibt, eben­falls regel­mäßig impfen zu lassen. Und: Reisen sollten weiterhin vermieden werden!

Conclusio:

„So, the vacci­nated can’t yet throw a big end-of-the-pandemic party or hang out over cock­tails at a crowded bar.“

Test- und Maskenzwang für Geimpfte

Auch in Europa dürfte die Corona-Impfung nicht die verspro­chenen Frei­heiten mit sich bringen. In Öster­reich beispiels­weise muss man als Geimpfter immer noch Corona-Tests über sich ergehen lassen, wenn man etwa zum Friseur will, oder Masken überall dort tragen, wo es vorge­schrieben ist.

Die offi­zi­elle Begrün­dung des Gesund­heits­mi­nis­te­riums ist, dass man sich der Wirk­sam­keit der Impf­stoffe aufgrund der fehlenden wissen­schaft­li­chen Studien (!) dazu nicht sicher sei, vor allem was die Anste­ckung anderer mit dem Virus betrifft.