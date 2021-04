Ein CNN-Mitar­beiter sprach mit einem Under­cover-Reporter über die poli­ti­schen Moti­va­tionen des CNN-Netz­werks während der Präsi­dent­schafts­wahlen 2020, wobei er prahlte, dass das links­ge­rich­tete Medi­en­un­ter­nehmen dazu beigetrug, den ehema­ligen Präsi­denten Donald Trump zu besiegen, und sogar seinen eigenen Arbeit­geber der „Propa­ganda“ bezichtigte.

@CNN director is caught on video admit­ting that the focus of CNN’s news coverage in 2020 was „to get Trump out of office“ & that they engaged in „propa­ganda“ to make it happen

CNN isn’t a news orga­niz­a­tion, they’re a Demo­crat Super PAC!@Vicval182505 @Samanth81386879 @ChWilhouCH pic.twitter.com/NeIuEjdQ0h

