Colle­gium Inter­ma­rium ist die erste Univer­sität, die in Polen nach der großen Reform des Hoch­schul­we­sens regis­triert wurde. Ihre Aufgabe ist es, eine Platt­form der Zusam­men­ar­beit zwischen Akade­mi­kern aus den Ländern der Inter­ma­rium-Region aufzu­bauen. Mehr­spra­chige Studi­en­gänge werden im Oktober beginnen.

Das Flagg­schiff-Fach an der Univer­sität ist Jura. Darüber hinaus wurde ein englisch­spra­chiger LL.M.-Studiengang zum Thema Menschen­rechte ins Leben gerufen, der erste seiner Art in Mittel­eu­ropa. Nach dem Vorbild angel­säch­si­scher Univer­si­täten plant die Univer­sität ein breites Stipen­di­en­pro­gramm, das heraus­ra­gende Studenten von allen Arten von Studi­en­ge­bühren befreit.

Eröffnet wurde das Colle­gium Inter­ma­rium durch den Minister für Bildung, Wissen­schaft und Hoch­schul­wesen Prze­mysław Czarnek während der Einwei­hungs­kon­fe­renz am 28. Mai. Unter den Diskus­si­ons­teil­neh­mern der Veran­stal­tung waren führende Poli­tiker aus unserer Region sein, darunter der ehema­lige tsche­chi­sche Präsi­dent und Premier­mi­nister Vaclav Klaus, der polni­sche Vize­pre­mier Piotr Gliński und die unga­ri­sche Justiz­mi­nis­terin Judit Varga. An der Konfe­renz nahmen auch bedeu­tende Intel­lek­tu­elle aus aller Welt teil, wie Rod Dreher – der Autor von The Bene­dict Option und Berater von Johannes Paul II, Prin­zessin Ingrid Detter de Fran­kopan, Lady Caro­line Cox, die im briti­schen Ober­haus sitzt, der polni­sche Sozio­loge Andrzej Zyber­to­wicz und die fran­zö­si­sche Philo­so­phin Chantal Delsol. Auch Vertreter der Justiz kamen zu Wort, darunter Tamas Sulyok – der Präsi­dent des unga­ri­schen Verfas­sungs­tri­bu­nals und Fran­cisco Javier Borrego Borrego aus Spanien – der lang­jäh­rige Richter des Euro­päi­schen Gerichts­hofs für Menschenrechte.

Zu den Univer­si­täts­do­zenten gehören auch András Lánczi – der Rektor der Matthias Corvinus Univer­sität in Buda­pest, der fran­zö­si­sche Rechts­theo­re­tiker Gregor Puppinck und der kroa­ti­sche Philo­soph und Parla­men­ta­rier Stephen Bartu­lica. Der Unter­richt wird auch von Rich­tern des polni­schen Obersten Verwal­tungs­ge­richts und der ordent­li­chen Gerichte sowie von erfah­renen Rechts­prak­ti­kern gehalten.

Das Colle­gium Inter­ma­rium wurde als Antwort auf die sich verschär­fende Krise des akade­mi­schen Lebens gegründet. Es bezieht sich auf die klas­si­sche Vorstel­lung von der Univer­sität als einem Raum der freien Debatte und der mutigen Suche nach der Wahr­heit. Jeder Student lernt im Tutor­system unter den Augen eines erfah­renen Mentors – eines Forschers aus Polen oder dem Ausland. Wir bringen die besten Prak­tiken der Studien- und Forschungs­or­ga­ni­sa­tion mit, die zum Beispiel in den Verei­nigten Staaten seit vielen Jahren ange­wendet werden“, betont Tymo­teusz Zych, der Rektor des Colle­gium Intermarium.

Die neue Univer­sität wird sich auf die Erfah­rungen von Exper­ten­or­ga­ni­sa­tionen und Think Tanks stützen, darunter das Institut Ordo Iuris, dessen Experten zum Lehr- und Forschungs­per­sonal gehören. Neben der Ausbil­dung hat sie die Aufgabe, eine Platt­form für inter­na­tio­nale Debatten und mutige Forschung zu den wich­tigsten sozialen, recht­li­chen und wirt­schaft­li­chen Heraus­for­de­rungen unserer Region zu schaffen.

Darüber hinaus führt die Univer­sität bereits im ersten Jahr ihres Bestehens einen spezia­li­sierten Aufbau­stu­di­en­gang ein, der sich an erfah­rene Juristen richtet und sich mit Themen wie neuen Tech­niken der Beweis­erhe­bung, Vertrags­ver­hand­lungen und öffent­li­chen Aufträgen beschäf­tigt. Die Univer­sität bietet auch einen Rheto­rik­stu­di­en­gang an, der sich an Teil­nehmer des öffent­li­chen Lebens richtet.

Quelle: Colle­gium Intrermarium