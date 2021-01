Die Bundes­bank berichtet von einem starken Schub für die Karten­zah­lung – und erwartet den E‑Euro in fünf Jahren. Verschwindet das Bargeld ganz langsam aus unserem Alltag, fragt die FAZ vor dem Hinter­grund des bargeld­losen Zahlens.

Befürch­tung von „Verschwö­rungs­theo­re­tiker“ scheint sich zu bewahrheiten

Was „Verschwö­rungs­theo­re­tiker“ prognos­ti­zierten, scheint sich zu verwirk­li­chen, denn es zeigt sich, was vermutet wurde: Die Corona-Krise hat dem bargeld­losen Bezahlen einen kräf­tigen Schub verliehen. Von allen erfassten Zahlungen an der Laden­kasse, in der Frei­zeit, im Online­handel und bei weiteren Zahlungs­an­lässen wurden demnach 30 Prozent mit einer Karte getä­tigt. In der glei­chen Abgren­zung waren es vor drei Jahren ledig­lich 21 Prozent gewesen. Gleich­zeitig sank der Anteil der Barzah­lungen von 74 auf 60 Prozent. In anderen Abgren­zungen fällt der Anteil der Karten­zah­lung am Zahlungs­ver­kehr sogar noch deut­lich höher aus, berichtet die genannte Zeitung weiter, der gegen­über Bundes­bank­vor­stand Burk­hard Balz erklärt, dass man „vor einem Jahr bei unserem Bäcker noch nicht mit Karte zahlen konnte“ und „man heute dort schräg ange­sehen wird, wenn man noch Münzen zusam­men­zählt, um seine Bröt­chen zu bezahlen.“

Wie propa­giert: Corona als Turboschub für Bargeldabschaffung

Beacht­liche 21 Prozent der Nutzer des bargeld­losen Bezah­lens gaben an, erst in der Corona-„Pandemie“ damit begonnen zu haben. „Wir erwarten nicht, dass sich diese Entwick­lung nach der Corona-Krise wieder umkehren wird“, sagte Balz. Wenn die Menschen sich an die Bequem­lich­keit der Karten­zah­lung gewöhnt hätten, dürften sie dabei bleiben. Zumal viele in der Umfrage angaben, nicht nur aus hygie­ni­schen Gründen wegen der Pandemie mit Karte zu zahlen, sondern auch, weil es prak­ti­scher sei und schneller gehe.

Digi­taler Euro in fünf Jahren

Bundes­bank­vor­stand Balz teilt auch die Einschät­zung von EZB-Präsi­dentin Chris­tine Lagarde, dass „fünf Jahre ein realis­ti­scher Zeit­raum sind, bis wann wir den digi­talen Euro haben werden“. Werden wir es dann dadurch besser haben? Oder andersrum gefragt: Wer profi­tiert von einer derar­tigen Neueinführung?

Bereits jetzt kommt bei den Karten­zah­lungen ein teurer Neben­ef­fekt zum Vorschein: Zuneh­mend entpuppt sich das bargeld­lose Zahlen als gefähr­liche Gebüh­ren­falle. Wie wird das erst sein, wenn es keine Alter­na­tive zur Barzah­lung mehr gibt? Man über­treibt nicht, wenn man die Vermu­tung ausspricht, dass dann mit Sicher­heit Nega­tiv­zinsen für Bank­gut­haben in Rech­nung gestellt werden.

Mit Vollgas zum gläsernen Menschen

Was die meisten Leute, die jetzt auf bargeld­loses Zahlen umsteigen, wohl nicht bedenken, ist der Umstand, je mehr Personen diese Zahlungs­form wählen, desto eher wird es kein Bargeld mehr geben. Und was das dann bedeutet, ist eine andere Geschichte …

Lesen Sie auch Teil 1 mit detail­lierten Informationen: