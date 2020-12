FREISING (BAYERN): Weil ein 62-Jährige seine Enkel, die nach Angaben der Polizei „im Frei­singer Hinter­land“ wohnen, gegen 23 Uhr nach Hause fuhr, muss der Mann aus Frei­sing jetzt 500 Euro Bußgeld zahlen, berichtet br.de. Der Mann hätte um 21 Uhr schon wieder daheim sein müssen. 500 Euro Bußgeld sind in solchen Fällen vorge­sehen – „also kein Kava­liers­de­likt“, wie die Polizei dazu anmerkt.

Unver­hält­nis­mä­ßig­keit paart sich mit Sinnlosigkeit

An derar­tigen „Vorfällen“ ist deut­lich zu erkennen, dass es den Poli­ti­kern wohl weniger darum geht, eine „Pandemie“, die am aller­we­nigsten junge Menschen betrifft, zu bekämpfen. Der Verdacht drängt sich auf, dass hier die Leute sich daran zu gewöhnen haben, dass in Zukunft ein Haus­ar­rest jeder­zeit „nach Bedarf“ verhängt werden kann. Inter­es­sant wäre auch, ob „Schutz­su­chende“ die sich nach 21 Uhr eben­falls nicht an die Verord­nungen halten, mit der glei­chen unver­hält­nis­mäßig hohen Härte bestraft werden.