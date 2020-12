Möch­te­gern-Corona-Diktator Markus Söder (CSU), Bayerns Minis­ter­prä­si­dent, hat in seinem krank­haft anmu­tenden Wahn, das angeb­lich gefähr­liche Coro­na­virus zu bekämpfen, den Kata­stro­phen­alarm über das gesamte Bundes­land verhängt. Das ist de facto die Einfüh­rung einer Zwangs­dik­tatur mit weit­ge­henden Grund­rechts­ein­griffen und Folgen für alle Bürger.

Behörd­li­cher Zugriff auf Privateigentum

So hat Söder, der immer wieder mit absur­desten Verglei­chen Panik schürt („Alle 4 Minuten stirbt in Deutsch­land ein Mensch an Corona!“; Die Todes­zahlen sind aktuell so hoch, als würde jeden Tag ein Flug­zeug abstürzen!“), einen Zehn-Punkte-Plan vorge­legt, der totale Ausgangs­sperren für das Bundes­land vorsieht, ebenso wie das Ende des kleinen Grenz­ver­kehrs und Zwangs­qua­ran­täne für alle Einrei­senden. Der tatsäch­liche Hammer steckt aber in der Verkün­dung des Katastrophenfalls.

Denn das bedeutet laut dem baye­ri­schen Kata­stro­phen­schutz­ge­setz (BayKSG), dass die Kata­stro­phen­schutz­be­hörde unein­ge­schränkte Zugriff auf „Dienst‑, Sach‑, und Werk­leis­tungen“ der Bürger hat und diese einfor­dern kann. Wenn Gefahr im Verzug ist, darf auf „Sachen“ direkt zuge­griffen werden. Das Privat­ei­gentum ist damit nicht mehr geschützt und der Willkür des Staates ausgesetzt:

Ebenso darf die Behörde unter Artikel 10 Befug­nisse der Polizei über­nehmen (!) und Personen zwangs­weise umsiedeln:

Art. 10 Platz­ver­wei­sung und Räumung

„Die Kata­stro­phen­schutz­be­hörde kann das Betreten des Kata­stro­phen­ge­biets verbieten, Personen von dort verweisen und das Kata­stro­phen­ge­biet sperren und räumen, wenn das zur Kata­stro­phen­ab­wehr erfor­der­lich ist. Von der Kata­stro­phen­schutz­be­hörde hierzu beauf­tragte einge­setzte Kräfte haben diese Befugnis bei Gefahr im Verzug, soweit Polizei nicht zur Verfü­gung steht.“