Von PETER HAISENKO | Susanne Breit-Keßler, Regio­nal­bi­schöfin im Ruhe­stand, ist Vorsit­zende des Baye­ri­schen Ethik­rates und berät die Regie­rung zum Beispiel zur Impf­pflicht. Sie hat im BR in einem Inter­view gesagt, man müsse “gesprächs­be­reit” gegen­über Impf­skep­ti­kern sein. So weit so gut, hätte sie dann nicht ausge­führt, wie sie sich solche “Gespräche” vorstellt.



Jedes Gespräch, jede Diskus­sion, sollte dem Austausch von Meinungen und Argu­menten dienen, der dann zu einem Wissens­zu­wachs auf beiden Seiten führt und im Ideal­fall zu einer Annä­he­rung der Posi­tionen. Ist aber auch nur einer der Betei­ligten nicht bereit, aufmerksam auf die Argu­mente der anderen Seite einzu­gehen, diese abzu­wägen und mit seiner eigenen Posi­tion abzu­glei­chen, ist jede Diskus­sion so sinn­voll, wie die Diskus­sion mit einem Plat­ten­spieler. Breit-Keßler führte in dem Inter­view sinn­gemäß aus, dass man in Gesprä­chen die Impf­skep­tiker mit Fakten konfron­tieren müsse, damit sie einsehen, dass ihre Posi­tion falsch ist. Damit demons­triert sie, dass sie über­haupt kein Gespräch sucht, sondern nur ihre eigenen fest­ge­fügten Über­zeu­gungen dem anderen aufzwingen will. Für sie gibt es offen­sicht­lich keine Veran­las­sung, die Argu­mente der Gegen­seite auch nur ansatz­weise zu über­denken. Ihr Stand­punkt steht fest und damit ist ein “Gespräch” mit ihr so sinn­voll, wie.…

Alle Impf­nö­tiger verkünden unab­lässig, die Corona-Impf­stoffe wären sicher und würden vor schweren Verläufen schützen. So auch Breit-Keßler. Wäre es mir möglich, mit dieser Dame ein Gespräch zu führen, würde ich sie mit folgenden Fragen konfrontieren:

Wissen Sie, dass laut PEI bislang beinahe 2.000 Menschen in Deutsch­land an dem Impf­stoff verstorben sind? Nein, nicht mit, sondern am Impf­stoff. Das ist die offi­zi­elle Zahl des PEI, die auch Sie nicht ableugnen können. Haben Sie mal nach­ge­rechnet, wie hoch das indi­vi­du­elle Risiko ist, an diesen Spritzen zu versterben? Nein? Dann hören Sie zu!

(Anm.: Die 1000er Marke wurde bereits im Juli übersprungen)

Nüch­terne Zahlen sind hilf­reich bei der Wahrheitsfindung

Nehmen wir 60 Millionen Geimpfte in Deutsch­land an. 2.000 davon sind an der Impfung gestorben. 60 Millionen geteilt durch 2.000 ergibt 30.000. Das heißt, jeder 30.000-ste stirbt nach der ersten oder zweiten Spritze. Wegen der diversen Trick­se­reien mit der Statistik, ist die Dunkel­ziffer der Impf­t­oten viel höher. So gilt jeder nicht als Impf­t­oter, als unge­impft, der nur eine Spritze erhalten hat und der binnen zwei Wochen nach der zweiten Impfung Schäden oder den Tod erleidet. Nimmt man den realis­ti­schen Faktor auf die Zahlen des PEI in Höhe von zwei- oder drei­fach an, kommt man schon zu einem Impf­t­oten auf 10.000. Dazu meine ganz persön­liche Frage: Würden sie ein Medi­ka­ment einnehmen wollen, das das Risiko Ihres Todes mit dem Faktor 1 zu 10.000 hat? Noch dazu als Präven­tiv­maß­nahme gegen eine Krank­heit, die nur in einem oder zwei Fällen von Tausend einen tödli­chen Verlauf nimmt? Gegen eine Krank­heit, für die die statis­ti­sche Wahr­schein­lich­keit gering ist, sie sich über­haupt einzufangen?

Selbst bei einer “Inzi­denz” von 1.000 ist nur jeder Einhun­dertste betroffen, bezogen auf die Mess­pe­riode. Multi­pli­ziert mit der Ster­be­wahr­schein­lich­keit liegt dann also die Gefahr, an dieser Krank­heit zu sterben, zwischen eins oder zwei zu 100.000. Da sind aber die “Falsch­po­si­tiven” noch nicht berück­sich­tigt. In jedem Fall wird aber unleugbar, dass die Gefahr, an der Spritze zu sterben, drei bis zehn Mal höher ist, als an dem Virus selbst. Da mag sich jeder selbst noch Gedanken dazu machen, wie viel höher dieser Faktor wahr­schein­lich ist, rechnet man alle statis­ti­schen Tricks und die Untaug­lich­keit der PCR-Tests an sich mit ein. Also, Frau Breit-Keßler, können Sie da noch guten Gewis­sens die Impfung oder gar eine Impf­pflicht empfehlen? Aber meine Fragen gehen weiter.

Wissen Sie, dass das PEI mitt­ler­weile fast 200.000 teils schwere Impf­ne­ben­wir­kungen regis­triert hat? Da mache ich Ihnen die nächste Rech­nung auf. Die ergibt den Faktor 100 im Verhältnis zu den Toten, (60 Mio. zu 200.000) also einen Impf­schaden auf 300 Gespritzte. Wieder ist die offi­zi­elle Zahl der Impf­schäden zu niedrig ange­setzt, denn selbst aus meinem persön­li­chen Umfeld sind mir mitt­ler­weile sechs Impf­schäden bekannt, die nicht gemeldet worden sind. So darf ange­nommen werden, dass wieder der Faktor zwei oder drei auch für Impf­schäden ange­nommen werden muss. Da sind wir dann bei einer Neben­wir­kung pro 100 Impf­linge. Die kann leicht sein, aber auch bis zur Hirn­throm­bose und Herz­mus­kel­ent­zün­dung reichen. Also noch­mals die Frage an alle Impf­nö­tiger: Würdet ihr ein Medi­ka­ment akzep­tieren, von dem ihr wisst, dass die Wahr­schein­lich­keit eins zu hundert ist, mehr oder weniger schwere Neben­wir­kungen zu erleiden? Und wiederum dieses Medi­ka­ment nur eine Präven­tiv­maß­nahme ist, gegen eine mögliche Erkran­kung, für die die Wahr­schein­lich­keit sie zu bekommen, um ein Viel­fa­ches geringer ist, als die Wahr­schein­lich­keit, einen Impf­schaden zu erleiden?

Es gibt keine zuver­läs­sigen Daten, weil sie nicht erfasst werden

Ja, Frau Breit-Keßler, gern würde ich ein Gespräch mit Ihnen führen! Es inter­es­siert mich, wie Sie mit diesen Fakten umgehen wollen. Sicher­lich werden Sie anführen, dass die Impfung vor schweren Verläufen schützt und lauter Unge­impfte auf den Inten­siv­sta­tionen liegen. Da würde ich aber einfor­dern, Beweise anzu­führen, die Ihre Behaup­tung belegen können. Das können Sie aber nicht, denn es gibt über­haupt keine statis­ti­sche Erhe­bung, die belegen könnte, dass Geimpfte vor schweren Verläufen geschützt sind. Auch diese liegen auf Intensiv und sterben an oder mit Corona. Auch mit dem zweiten Argu­ment liegen Sie falsch. Sie sollten doch mitbe­kommen haben, dass die Zahlen für Unge­impfte auf Intensiv in bayri­schen Kran­ken­häu­sern vom LGL selbst gefälscht waren und darüber sogar im ÖRR und MS-Medien berichtet worden ist. Mehr und mehr wird aufge­deckt, dass es in dieser Hinsicht über­haupt keine zuver­läs­sigen Daten gibt, weil sie nicht erfasst werden. Ob es über­haupt “Gene­sene” auf Kran­ken­sta­tionen gibt, ist voll­kommen unbe­kannt, obwohl gerade das ein wich­tiger Indi­kator wäre, wie sehr und wie lange die selbst erwor­bene Immu­nität schützt.

Liebe Frau Breit-Keßler, sie haben gesagt, sie wollen Impf­skep­tiker von Ihrem Stand­punkt über­zeugen. Damit demons­trieren Sie eine Hybris, wie vorein­ge­nommen Sie mit dem Thema umgehen. Sie schließen von vorn herein aus, dass Sie in einem Gespräch mit Impf­skep­ti­kern auch nur ansatz­weise auf Argu­mente eingehen wollen, die Ihre Posi­tion infrage stellt. Damit reihen Sie sich bei all den Psycho­pa­then ein, die alle Covidioten, Klima­l­eugner oder Putin­ver­steher schimpfen, die nicht ihrer Doktrin oder Ideo­logie folgen wollen. Wir haben lernen müssen, dass diese Reali­täts­ver­wei­gerer völlig fakten­re­sis­tent sind. Wer angeb­lich gesprächs­be­reit ist, muss von Anfang an damit rechnen, dass ein solches Gespräch auch dazu führen kann, seine eigene Meinung zu verän­dern. Ist dem nicht so, ist so ein Gespräch so sinn­voll, wie ….

Wer von den Impf­nö­ti­gern gibt eine Garantie?

Meine ehrliche Gesprächs­be­reit­schaft und die vieler anderer Impf­skep­tiker will ich so doku­men­tieren: Liebe Frau Breit-Keßler, ich lasse mich sofort über­zeugen und gegen Covid impfen, wenn Sie mir persön­lich verspre­chen – inklu­sive persön­li­cher Haftung und Regress­zu­sage – dass ich nach der Impfung vor Anste­ckung und Krank­heit dauer­haft geschützt bin, und dass Sie persön­lich dafür haften und Scha­den­er­satz leisten werden, sollte ich wider jegli­ches Erwarten doch einen (schweren) Impf­schaden erleiden. Das, und nur das, wäre eine ehrliche und über­zeu­gende Einlas­sung. Wer von den Impf­nö­ti­gern wird es wagen, dieses Verspre­chen abzugeben?

Also, liebe Impf­nö­tiger, geht doch mal in euch und fragt euch, bevor ihr euch die nächste Spritze verpassen lasst, ob ihr jetzt die Nummer 99 für die statis­ti­schen Neben­wir­kungen sein werdet oder die Nummer 100. Oder die Nummer 9.999 oder 10.000 für den mögli­chen Impftod. Die Risiken der Covid-Spritzen sind nicht wegzu­leugnen, ganz gleich, wie hoch sie tatsäch­lich sein mögen. Sie sind jeder Statistik entnehmbar und reich­lich doku­men­tiert, auch wenn alles getan worden ist, sie herunter zu fälschen, was mitt­ler­weile auch doku­men­tiert ist. Wer ange­sichts dieser Fakten noch eine Impf­pflicht fordert, zeigt deut­liche Merk­male von Psycho­pa­thie. Ein weiteres ist, wenn man “Gesprächs­be­reit­schaft” so beschreibt, dass man den “Gesprächs­partner” von seiner Meinung über­zeugen will und von vorn herein ausschließt, dass es anders herum ausgehen könnte. Eben wie Frau Breit-Keßler.

Zum Abschluss will ich noch kurz auf ein böses Gerücht eingehen. Von mehreren Stellen wird behauptet, dass es drei unter­schied­liche “Quali­täten” derselben Impf­stoffe gibt. Und zwar eine Charge ohne Wirk­stoffe, eine mit redu­ziertem Anteil und eine “scharfe”. Zunächst sei dazu ange­merkt, dass es so etwas schon gegeben hat. Nämlich 2009 bei den Impf­stoffen gegen die Schwei­ne­grippe. Da musste zuge­geben werden, dass es für die Groß­kop­ferten andere Impf­dosen gab, die nicht mit Wirk­ver­stär­kern aufge­peppt waren. Der Verdacht kommt also nicht aus der Luft. Was aber könnte jetzt der Sinn sein?

Die Unter­schei­dung zwischen Wahr­heit und Lüge wird zur Glaubensfrage

Ange­nommen, 30 Prozent erhalten nur unschäd­liche Placebos, dann haben wir diesen Anteil, der mit Sicher­heit keinerlei Impf­schäden erleiden wird. Die werden natür­lich aus echter Über­zeu­gung berichten, dass bei ihrer Impfung keine nega­tiven Wirkungen aufge­treten sind und dem kann auch nicht wider­spro­chen werden. Das wäre dann eine ganze Menge, die als Zeugen für die “Sicher­heit” der Impf­stoffe auftreten. Das aller­dings wäre schon ein ganz perfider Plan, aber kann man das in der heutigen Zeit ausschließen? Schließ­lich wären das auch dieje­nigen, die von Frau Breit-Keßler bei ihren “Über­zeu­gungs­ge­sprä­chen” ange­führt werden können.

Aber wenn dem wirk­lich so wäre, wären die realen Impf­ne­ben­wir­kungen noch­mals um 30 Prozent höher. Ja, wir leben in einer Zeit, wo Psycho­pa­then das Ruder in der Hand haben und so dafür sorgen, dass die Unter­schei­dung zwischen Wahr­heit und Lüge zur Glau­bens­frage wird. Vergessen wir nicht: Ein Psycho­path wird niemals zugeben, wenn er im Unrecht war. Ja, er beant­wortet auch keine für ihn kriti­sche Frage direkt und das macht es letzt­lich so einfach, sie zu erkennen, wenn sie zum Beispiel in Talk­shows auftreten. So komme ich zu dem Schluss, dass es völlig sinnlos wäre, auf die “Gesprächs­be­reit­schaft” der Frau Breit-Keßler eingehen zu wollen. Sie wird meine Fragen nicht beant­worten und mich als unbe­lehrbar bezeichnen, was sie selbst natür­lich nicht ist, denn sie ist schon im Besitz der einzig mögli­chen Wahrheit.

zum Autor: Peter Haisenko ist Schrift­steller, Inhaber des Ander­welt-Verlages und Heraus­geber von AnderweltOnline.com

Für Bestel­lungen unseres neuen Aufkle­bers „Impf­zwang“ klicken Sie hier.