Es sind nur zwei Beispiele (von vielen), die den Corona-Irrsinn in Deutsch­land aufzeigen, doch sie könnten Schule machen. Gleich zwei Leser­zu­sen­dungen verdeut­li­chen, wohin die Reise der sozialen Segre­ga­tion entlang der Corona-Impfung gehen wird: Nicht-Geimpfte werden künftig nicht nur von Urlaub, Gastro­nomie und Kultur ausge­schlossen werden, sondern auch in gewissen Berufs­bran­chen sowie am Wohnungs­markt diskriminiert.

Wohnungs­ver­gabe nur an Corona-Geimpfte

So sucht ein Vermieter in Arzheim, einem Stadt­teil von Landau in der Pfalz in Rhein­land-Pfalz, Mieter für eine 2‑Zimmer-Wohnung in einem 3‑Fa­mi­lien-Haus. Der Haken: Im Inserat steht, die Wohnung wird nur an Menschen mit einer Covid-Impfung vergeben. Sehen Sie selbst:



Die Diskri­mi­nie­rung nach Impf­status ist also womög­lich ein neues Krite­rium der Immobilienvergabe.

Pfle­ge­dienst droht „Impf-Verwei­ge­rern“ mit Kündigung

Ein anderes Schreiben erreichte eine Leserin von der Geschäfts­lei­tung des „Pfle­ge­dienst Hennigs­dorf GmbH“ in Schö­ne­beck, im Salz­land­kreis in Sachsen-Anhalt. In dem Schreiben wird die offenbar breite Impf-Verwei­ge­rung der Pfleger kriti­siert. Die Rück­mel­dungen zur Anmel­dung für Corona-Impfungen seien „enttäu­schend“. Daher müsse man künftig über­legen, die Mitar­beiter zu kündigen, die sich nicht impfen lassen, denn das Arbeits­recht sehe zwar eine Verset­zung inner­halb des Unter­neh­mens vor, diese sei aber nicht möglich.

Weiters heißt es dazu:

[…] Und da unge­impfte Beschäf­tigte eine Gesund­heits­ge­fahr für die Kunden bedeuten, sind arbeits­recht­liche Konse­quenzen möglich. Wir wollen unter allen Umständen perso­nen­be­dingte Kündi­gungen vermeiden und appel­lieren an eure Vernunft. […]