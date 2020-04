In Groß­bri­tan­nien werden aufgrund der Coro­na­virus-Krise isla­mi­sche Predigten und Muezzin-Gebets­aufruf bereits in diversen lokalen Radio­sta­tionen landes­weit von der BBC ausge­strahlt – Unser Mittel­eu­ropa berich­tete exklusiv. In Deutsch­land wollen Moslems aber noch einen Schritt weiter­gehen. Hier fordert der Zentralrat der Muslime die Über­tra­gung von Predigten im Fern­sehen, inklu­sive arabi­scher und türki­scher Unter­titel.

Isla­mi­sche Predigten bald im ARD?

So forderte der Zentral­rats-Vorsit­zende Aiman Mazy­ekin der Osna­brü­cker Zeitung, dass die öffent­lich-recht­li­chen TV- und Radio­sender in Deutsch­land ein Alter­na­tiv­an­gebot für Moslems anbieten müssten. Denn immerhin würden die Moscheen landes­weit vorraus­sicht­lich noch den gesamten Ramadan über geschlossen bleiben. Man wolle die Forde­rung nun bei diversen Medien anbringen.

Jeden­falls schweben Mazy­ekin Sender wie ARD und Deutsch­land­funk vor, die etwa Predigten über­tragen könnten – auch mit arabi­scher und türki­scher Über­set­zung im Unter­titel. Der Zentralrat wird dazu ein Konzept erar­beiten, so der Vorsit­zende. Theo­lo­gisch müsse diese Form des Gebets noch disku­tiert werden.

Sorge um finan­zi­elle Einbußen für Moscheen

Neben der Sorge um die Versor­gung von Moslems in Deutsch­land mit regel­mä­ßigen isla­mi­schen Inhalten, betont Mazy­ekin auch die finan­zi­elle Notlage, in die Moscheen landes­weit aufgrund der Corona-Krise schlit­tern. Durch den Entfall der wöchent­li­chen Kollekten beim Frei­tags-Gebet, leiden vor allem türki­sche Moscheen. Letzt­lich können so auch Imame und Gebäude nicht mehr finan­ziert werden. Frag­lich, ob der Zentralrat der Muslime hier um staat­liche Hilfen ansu­chen oder der deut­sche Staat gar von sich aus aktiv wird.