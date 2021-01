Ein Schelm, wer Böses dabei denkt: Die Einschrän­kung der Bewe­gungs­frei­heit für Deut­sche Bürger, die soge­nannte „Corona-Leine“ – wir berich­teten, trifft vor allem ostdeut­sche Gebiete und Hoch­burgen der AfD. Damit wird klar, dass die Corona-Maßnahmen offenbar auch eine Diszi­pli­nie­rungs­maß­nahmen gegen unbe­queme Bürger und Wider­stands­nester sein soll. Schon vor einigen Wochen versuchte man in skan­da­löser Weise, die angeb­lich stei­genden Zahlen an Corona-Infi­zierten jenen Gebieten zuzu­schieben, in denen viele AfD-Wähler leben würden. Ein Konnex sollte so die Wähler der patrio­ti­schen Partei diffa­mieren und öffent­lich als „Corona-Leugner“ anprangern.

Kartei zeigt: Corona-Leine in Ost-Gebieten

Wie ein Karte von NTV zeigt, betrifft das Gebot der 200 Infi­zierten pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Zeit­raum) vor allem Städte und Landes­kreise in drei Bundes­län­dern. Und diese liegen alle­samt im Osten Deutsch­lands. Einzige Ausnahme bildet Bayern. Es sind Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Alle­samt auch Hoch­burgen der AfD, wie die jüngsten Umfragen und Wahl­er­geb­nisse zeigen.