Schier unglaub­liche Szenen errei­chen uns derzeit aus Groß­bri­tan­nien. Wie in einem dysto­pisch anmu­tenden Sci-Fi-Film, werden dort Menschen in soge­nannten „Impf­straßen“ massen­ab­ge­fer­tigt. Dabei erin­nert die inhu­mane Behand­lung während des Impf­vor­gangs schon an jene bei Nutztieren.

Impfung direkt ins Auto, ohne Hygienemaßnahmen

Zu sehen ist, wie Menschen via Auto vorfahren und offen­sicht­liche Laien den Menschen Spritzen in die Ober­arme jagen, direkt in das Auto durch das offene Fenster. Kein medi­zi­ni­sches Pfle­ge­per­sonal oder sons­tige medi­zin­sich anmu­tende Gerät­schaften sind zu sehen. Die Stellen an den Ober­armen werden zudem weder vor noch nach der Impfung desin­fi­ziert. Auch die Art der Einstiche lässt darauf schließen, dass die Nadel nicht in den Muskel eindringt, wo sie eigent­lich hinge­hören würde.

Der Gesichts­aus­druck der maskierten Geimpften wirkt traurig, fast schon depressiv. So sehen jeden­falls keine Menschen aus, denen man gerade einen angeb­lich lebens­ret­tenden Dienst erwies. Sehen sie selbst: