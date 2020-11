Seit Monaten versu­chen Poli­tiker und Medien den Bürgern die faschis­ti­schen Corona-Maßnahmen unter anderem mit dem Argu­ment der sich füllenden Notauf­nahmen und den begrenzten Inten­siv­betten für Erkrankte zu recht­fer­tigen. Damit soll Panik vor einem mögli­chen Zusam­men­bruch des Gesund­heits­sys­tems geschürt werden. Dass dies natür­lich reine Stim­mungs­mache ohne jegliche Grund­lage und keines­wegs belegt ist, zeigen diverse Beispiele. So berich­tete unzensuriert.at bereits des öfteren über die Mär der über­be­legten Inten­siv­betten, sowohl in Öster­reich als auch in Deutsch­land, die unter anderem von Landes­re­gie­rungen künst­lich knapp gehalten werden.

Corona-Kranke ohne Krank­heits­ver­lauf in Spital festgehalten

Ein Beispiel aus Kärnten gib eben­falls Aufschluss. In einem Zeitungs­ar­tikel wurde mehr oder weniger nur am Rande Unglaub­li­ches berichtet: Wie ein leitender Arzt des Landes­kli­nikum Klagen­furt gegen­über der Zeitung angibt, könnten von derzeit neun (!) Corona-Pati­enten auf der Inten­siv­sta­tion acht (!) sofort wieder nach Hause geschickt werden, da sie keine Spitals­be­hand­lung mehr benö­tigen. Das geht jedoch nicht, weil diese Personen zuhause in Quaran­täne müssen und niemanden haben, der sich um sie kümmert und für sie beispiels­weise einkaufen geht. Eine Über­be­le­gung verwun­dert daher nicht:

Spitals-Engpässe seit Jahren in den Medien

Eben­falls lohnt es sich einen Blick in die Vergan­gen­heit zu werfen. Seit Jahren schreiben nämlich Main­stream-Medien in alar­mis­ti­schem Ton von über­füllten Spitä­lern, fehlenden Kapa­zi­täten und über­be­legten Inten­siv­sta­tionen, gerade in Grippe-Zeiten. Es handelt sich hiermit also um ein struk­tu­relles Problem und nicht um die Auswir­kungen einer angeb­lich gefähr­li­chen Pandemie: