Kurz lässt Katze aus dem Sack: „Corona wird uns noch Jahre beschäftigen“



Der öster­rei­chi­sche Bundes­kanzler Sebas­tian Kurz lieferte im online-Portal des TV-Senders „oe24“ ein Para­de­bei­spiel ab, wie Mani­pu­la­tion gepaart mit Leugnen von Tatsa­chen, Menschen weiter in Angst versetzt werden, um sich auch in Zukunft impfen zu lassen.

Die Ausfüh­rungen des vormals beliebten Kanz­lers, strotzen nur so vor Unwahr­heiten und Wider­sprü­chen, sodass sich der Verdacht aufdrängt, Kurz ist nur mehr eine Sprech­puppe der Phar­ma­in­dus­trie und jemand, der die Bevöl­ke­rung ohne jegli­chen Skrupel zum Narren hält.

Versu­chen wir den Inhalt seiner Wort­spenden, die er u. A. auch auf einer Pres­se­kon­fe­renz von sich gab, zu analysieren:

Kurz: „Für jeden, der nicht geimpft ist, ist das Virus ein massives Problem“

Falsch. Das Virus ist nur für die ein Problem, bei denen Corona als Krank­heit ausbricht. Nicht für jeden der nicht geimpft ist. Zum Problem kann es auch für Geimpfte werden, sollte bei ihnen Corona ausbre­chen – und das kommt eben mehr als oft vor. Inklu­sive Todes­fälle. Für Probleme für Nicht­ge­impfte sorgt aller­dings nicht das Virus, sondern die Politik.

„Für jeden, der geimpft ist, ist die Pandemie vorbei.“

Falsch. Eine glatte Lüge, wie jeder weiß.

„Das Virus wird nicht verschwinden, es wird bleiben. Es wird uns noch Jahre beschäftigen.“

Richtig. Corona gibt es schon seit Jahren (fragen Sie Drosten), was aller­dings vertuscht wird. Es drängt sich nämlich die Frage auf, warum erst jetzt die „Pandemie“? Und nicht schon vor ein paar Jahren? Es wird auch nicht verschwinden, sondern weiter zur Umset­zung diverser Agenden instru­men­ta­li­siert werden.

Im Vergleich zu den früheren Wellen gebe es nun aber die Impfung als „Game­ch­anger“, sagte Kurz. Diese schütze auch gegen alle bishe­rigen Vari­anten einschließ­lich der Delta-Variante.

Da weiß Kurz offen­sicht­lich mehr als beispiels­weise die Israelis.

Wenn die Anste­ckungs­zahlen wieder steigen, gehe er davon aus, dass das Impf­an­gebot auch von jenen Menschen ange­nommen werde, die bisher die Hoff­nung hatten, dass das Virus „verschwindet“.

Doppelter Wider­spruch: Sollten die Anste­ckungs­zahlen trotz Impfung weiter stei­gern, (so wie bei den „Impf­welt­meis­tern“ Israel oder Chile), beweist das höchs­tens, dass die Impfungen nicht das halten, was man uns vorgau­kelt. Impf­skep­tiker wird das wohl kaum animieren, sich eben­falls als Versuchs­ka­nin­chen für die expe­ri­men­tellen Impfungen zur Verfü­gung zu stellen.

„Ich bin doppelt geimpft und lasse mich trotzdem testen“

Mit dieser Aussage bestä­tigt Kurz höchs­tens, dass er wohl selbst nicht an die Wirk­sam­keit der Impfungen so recht glauben will.

„Wir wollten immer eine Über­for­de­rung der Spitäler verhin­dern, und das muss weiter das Ziel sein“

Stan­dard­vor­wand, um Maßnahmen durch­zu­ziehen, wenn sonst nichts von einer „Pandemie“ zu bemerken ist. Verlogen deshalb, weil während der „Pandemie“ Inten­siv­betten abge­baut wurden, anstatt Vorkeh­rungen zu treffen, dass das Gesund­heits­system eben nicht zusam­men­bricht, sollte tatsäch­lich eine Pandemie ins Land ziehen.

Zusam­men­fas­send ist fest­zu­halten, dass Kurz sich der altbe­kannten Propa­gan­da­me­thode bedient, nämlich Unwahr­heiten so lange zu wieder­holen, bis sie als wahr empfunden werden. Dass er wirk­lich das glaubt was er sagt, nimmt ihm keiner ab. Zumin­dest niemand, der noch gera­deaus denken kann.