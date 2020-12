Der Terror der Corona-Maßnahmen trifft insbe­son­dere die schwächsten Mitglieder unserer Gesell­schaft, die Kinder, am härtesten. Stetige Angst, Verbot sozialer Kontakte inner­halb und außer­halb der Familie sowie tradi­tio­neller Bräuche und zudem die fehlenden Frei­zeit­ak­ti­vi­täten richten psychi­sche und auch physi­sche Folge­schäden unge­ahnten Ausmaßes an. Hinzu kommt die inhu­mane Masken­pflicht für Kinder an Schulen, die nach­weis­lich gesund­heit­liche Schäden mit sich zieht. Wider­stand orga­ni­siert sich dagegen nicht nur in Form tausender Eltern, die an den Schulen Sturm dagegen laufen und ihre Kinder fortan Zuhause selbst oder in auto­nomen Lern­gruppen unter­richten wollen, sondern auch von aufrich­tigen Ärzten.

Kinder­arzt zieht vor Stra­ge­richtshof, YouTube zensiert Videos dazu

Einer davon ist der Kinder­arzt Eugen Janzen. Er kämpft seit dem Beginn der Pandemie gegen die schäd­liche und inhu­mane Masken­pflicht für Kinder und zieht daher nun vor den inter­na­tio­nalen Stra­ge­richtshof in Den Haag. Die Masken seien nicht nur Bakte­ri­en­schleu­dern und psycho­lo­gi­sche Druck­mittel, sondern auch brand­ge­fähr­lich für die Entwick­lung des Gehirns durch die vermehrte CO2-Rück­at­mung. Entspre­chende Studien dazu wollte laut Janzen von staat­li­cher Seite sowie medi­zi­ni­schen Insti­tu­tionen in Deutsch­land niemand fördern oder auch nur unterstützen!



Mit seinen selbst durch­ge­führten Tests und Studien an Kindern, die Masken trugen, konnte der Kinder­arzt nach­weisen, dass die Atem­fre­quenz anstieg und tiefer wurde, daher die Atem­muster der Kidner verän­dert wurden. Das anstei­gende CO2 im Blut­kreis­lauf führte zudem zu einem Anstieg an Stress­hor­monen im Körper und auch zu Kopf­schmerzen und anderen schmerz­haften Symptomen.

Seine Video­aus­sage wurde fast eine Million mal auf YouTube aufge­rufen, ehe sie von dort ohne Nennung von Gründen gelöscht wurde. Die Corona-Diktatur hat auch hier zugeschlagen.

Kinder ohne Maske Anzei­chen für „psychisch auffä­lige Mütter“

Wie perfide die Propa­ganda gegen Corona-Kritiker mitt­ler­weile ist, zeigt ein aktu­eller Zeitungs­aus­schnitt aus einer Klatsch-Zeitung. Dort werden Mutter und Kind mit Maske abge­bildet. Darunter steht geschrieben: „Maske auf – so istßs richtig: Hinter einem Kind ohne Mund­schutz steckt oft eine psychisch auffäl­lige Mutter.“