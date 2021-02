Das gespro­chene Wort bestärkt die Corona-Anste­ckung, das gesun­gene aber bringt ein noch höheres Risiko mit sich – vor allem im Deut­schen, ergab eine von der Japan Asso­cia­tion of Clas­sical Music Presen­ters (JACMP) in Auftrag gege­benen Studie: Vier männ­liche Tenöre und vier weib­liche Soprane – trugen in einem Covid-19-gesi­cherten Labor kurze Soli auf Japa­nisch, Deutsch und Italie­nisch vor. Sie sangen Auszüge aus einem beliebten japa­ni­schen Kinder­lied, Beet­ho­vens „Ode an die Freude“ und Verdis „La Traviata“. Gemessen wurde die dadurch erzeugte Virus­be­las­tung, die zu einer Corona-Anste­ckung führen könnte, berichtet futurezone.de.

Beet­hoven beson­ders gefährlich!

Nachdem die „Studie“ ergab, dass beim Absingen von Beet­ho­vens „Ode an die Freude“ doppelt so viele „Teil­chen“ hinaus­po­saunt werden als etwa bei einem japa­ni­schen Kinder­lied, folgte prompt die „Warnung“: „Wenn wir auf Deutsch singen, raten wir unseren Mitglie­dern, mit maxi­malem Abstand zuein­ander zu stehen“, sagte Masakazu Umeda, Gene­ral­se­kretär der Japan Choral Asso­cia­tion, gegen­über CBS News. („When singing in German, we advise our members to stand at the maximum distance from each other.“)

Noch keine Infek­tionen in Chören

Die gute Nach­richt: JACMP-Direktor Toru Niwa beru­higte, dass die Studie die Sänger nicht davon abhalten sollten, während der „Pandemie“ euro­päi­sche Musik aufzu­führen, denn unab­hängig von der gesun­genen Sprache sind keine Infek­ti­ons­über­tra­gungen unter den Chören aufge­treten. Vorsicht sei dennoch geboten: Niwa ergänzte, dass dadurch, dass die Sänger im abwech­selnden Karo­muster stehen, mit mindes­tens dem empfoh­lenen Abstand zwischen ihnen – ob sie nun Masken tragen oder nicht – „das Risiko erheb­lich redu­ziert wird“, berichtet das genannte online-Magazin weiter.