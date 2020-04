Corona-Wahnsinn: Keine Schutzmasken für Deutsche, dafür Großlieferung an Palästinenser

Die Prioritäten der deutschen Bundesregierung liegen einmal mehr nicht bei den eigenen Bürgern, sondern im Ausland und hier primär im islamischen Kulturkreis. Denn während es in allen Bundesländern an Schutzausrüstung im Kampf gegen das Coronvirus mangelt – unter anderem Schutzmasken und medizinisches Gerät – liefert die Regierung die wenigen medizinischen Vorräte lieber in die Palästinensergebiete im Nahen Osten. Dort kommen sie letztlich einer islamischen Regierung zugute.

Schutzausrüstung für palästinensische Polizei

Das Auswärtige Amt stellte kürzlich gemeinsam mit der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GiZ) eine “Hilfslieferung” für die palästinensischen Autonomiegebiete bereit. Konkret für die dortigen Sicherheitsbehörden, allen voran die Polizei. Unter der Lieferung befanden sich Schutzmasken, Schutzkleidung und “Infomaterial”, um auch weiterhin “Sicherheit zu gewährleisten und die Bevölkerung für das Virus zu sensibilisieren”, so eine Stellungnahme des Auswärtigen Amtes unter Außenminister Heiko Maas (SPD). Besonders brisant an der Lieferung ist, dass in Deutschland selbst Schutzmasken und Co. für den privaten und öffentlichen Raum Mangelware sind. Gerade medizinische Einrichtungen wären eigentlich dringend auf diese angewiesen.

Unterstützung für die Polizei der Palästinensischen Selbstverwaltung in Zeiten von #covid19: Deutschland 🇩🇪 hat mit @giz_gmbh Schutzkleidung und Infomaterial zur Verfügung gestellt, um auch weiterhin Sicherheit zu gewährleisten und die Bevölkerung für das Virus zu sensibilisieren pic.twitter.com/mtmZGVqUWv — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 6. April 2020

Deutsche Krankenhäuser betteln um Schutzausrüstung

So etwa dutzende Krankenhäuser und deren Personal, die an einem Mangel an Schutzausrüstung leiden. Wie die Kliniken in Oberhavel (Brandenburg), die bereits auf ihrer Webseite einen Spenden-Aufruf tätigen mussten. Man werde schon längere Zeit nicht mehr mit Schutzaustrustung beliefert (!), ist dort zu lesen. Es gibt weder Kittel, noch Masken oder Anzüge. Die Schutzkleidung muss daher selbst angefertigt werden, auf Spenden der Bevölkerung in Form von Folien oder Einweg-Regenmäntle ist man dringend angewiesen. Diese werden sogar bezahlt!

Weiters ist zu lesen, dass das medizinische Personal nicht ausreichend zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie gerüstet ist und daher auch die Versprgung der Patienten gefährdet wäre: