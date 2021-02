Immer absur­dere und will­kür­li­chere Frei­heits­ein­schrän­kungen werden den Bürgern in Europa in Sachen Coro­na­virus-Bekämp­fung zuge­mutet. In den deut­schen Städten Hamburg und Düssel­dorf treibt man es mit den dikta­to­ri­schen Maßnahmen aktuell an die Spitze.

Joggen und Kinder­spiel­plätze nur mit Maske

In Hamburg stößt man sich von Seiten der Stadt­re­gie­rung offenbar an gesunder sport­li­cher Betä­ti­gung der seit bald einem Jahr einge­sperrten Bevöl­ke­rung. Wer braucht schon ein starkes Immun­system gegen die Corona-Grüße, wenn es eine todbrin­gende Impfung gibt.

Zumin­dest sieht man es nicht gerne, wenn Menschen an die frische Luft gehen und die Sonne genießen. Daher hat die Stadt Hamburg nun eine Masken­pflicht in Parks und stark frequen­tierten Straßen erlassen. Aber nicht nur Spazier­gänger sind davon betroffen – auch Jogger müssen an diesen Orten künftig eine Maske tragen. Und dem nicht genug: Auch auf Kinder­spiel­plätzen im Freien müssen Erwach­sene künftig Masken tragen! Die Polizei kündigte an, in gewohnter Manier zu kontrollieren.

„Verweil­verbot“ in Düsseldorf

Ähnlich Absurdes hört man aus Düssel­dorf. Dort stößt sich die Stadt­re­gie­rung eben­falls an den vielen Menschen im Freien. Daher hat man nun ein „Verweil­verbot“ für die Altstadt und das nahe Rhein­ufer während den Wochen­enden verhängt. Mit eigenen Schil­dern (!) wird dabei der unmün­dige und unge­hor­same Bürger darauf hinge­wiesen, nicht auf die Idee zu kommen, stehen zu bleiben oder sich gar auf einer Park­bank oder in der Wiese niederzulassen.

Schild der Verweil­ver­bots­zone in Düsseldorf

300 solcher orwell’schen Schilder lässt die Stadt Düssel­dorf auf Steu­er­zah­ler­kosten aufstellen. An der Rhein­pro­me­nade gilt zudem, ähnlich wie in Hamburg, eine Maskenpflicht.